W skrócie Firma AURORAH Geosignal Intelligence odkryła stuprocentową zgodność między ruchami rosyjskich satelitów szpiegowskich a terminami ataków Hutich na Arabię Saudyjską.

Rebelianci Huti otrzymują wsparcie wywiadowcze także z Chin, co potwierdzają ustalenia AP oraz wypowiedzi wiceministra spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej.

Nawaf Obaid, założyciel AURORAH, ocenił, że aktywny udział Rosji w przekazywaniu danych stanowi fundamentalną zmianę w regionalnej równowadze militarnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W swoim materiale Associated Press powołuje się na dane prywatnej firmy, która zajmuje się pozyskiwaniem danych geoprzestrzennych AURORAH Geosignal Intelligence.

Z jej ustaleń wynika, że przed atakami Hutich na cele w Arabii Saudyjskiej kluczowe było to, "co działo się na niebie". Jak czytamy, przez kilka dni, nim dochodziło do uderzeń, konstelacja rosyjskich satelitów szpiegowskich zbierała dane nad rurociągiem naftowym, a także bazą lotniczą.

W atakach tych we wrześniu wspomniana infrastruktura została poważnie uszkodzona. Z kolei w bazie trafiono we włoski myśliwiec w hangarze.

Skutki ataków Hutich w Arabii Saudyjskiej na infrastrukturę związaną z rurociągiem Wschód-Zachód w Al-Mesabaah SATELLITE IMAGE ©2026 VANTOR AFP

Ataki Hutich na Arabię Saudyjską. Kluczowe informacje z Rosji

To tylko jeden z przykładów. Ruchy rosyjskich satelitów firma śledziła od 1 lipca do 19 października. W tym czasie pod lupą znalazło się około 40 ataków rakietowych i dronowych. W każdym z przypadków zaobserwowano ten sam wzorzec w działaniu rosyjskich satelitów rządowych i wojskowych.

- Odkryliśmy stuprocentową zgodność - przekazał Nawaf Obaid, założyciel AURORAH.

Co ważne, firma korzystała z informacji z otwartych źródeł, nie przechwytywała żadnych danych słanych do Iranu czy Hutich - relacjonował Obaid. Kluczowy okazał się sam schemat, pozycje obiektów i czas ataków.

Zdaniem rozmówcy AP podobny wzór odkryto na początku lutego, kiedy rozpoczęła się wojna USA z Iranem. Wtedy Rosjanie w podobny sposób pomagali Teheranowi w atakach na amerykańskie obiekty i bazy w regionie.

- To fundamentalna zmiana w regionalnej równowadze militarnej. Systemy wywiadowcze stojące za atakami są teraz tak samo ważne jak broń - ocenił Obaid.

Infografika przedstawiające kluczowe miejsca ataków w Arabii Saudyjskiej od 5 do 22 października OMAR ZAGHLOUL / ANADOLU AFP

Rosja wspiera Hutich, ceny paliwa rosną. Moskwa milczy

Oznacza to, że Rosja bardzo aktywnie wspiera Iran oraz sojusznika - Hutich - w atakach na Arabię Saudyjską, co przekłada się na rosnące ceny paliw na całym świecie.

Associated Press dotarła także do rozmówców, urzędników zarówno z Arabii Saudyjskiej, jak i z szeregów Hutich. Potwierdzili oni, że rebelianci korzystają ze wsparcia Moskwy, a ponadto, że mogą liczyć na wywiadowcze wsparcie z Chin.

Ustalenia te znajdują także potwierdzenie w oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli Rijadu. Wiceminister ds. dyplomacji publicznej w MSZ Rayed Krimly przekazywał w poprzednim tygodniu, że Iran i Huti otrzymują informacje wywiadowcze "od organów w Rosji i Chinach, a czasem nawet od podmiotów komercyjnych".

Zintensyfikowana kampania ataków na cele w Arabii Saudyjskiej ruszyła w lipcu, gdy na nowo rozgorzała wojna w Jemenie. Huti skupiają się na saudyjskich lotniskach i instalacjach naftowych.

Rijad w odpowiedzi celuje w kontrolowane przez rebeliantów obszary Jemenu.

Rosjanie na prośbę AP nie skomentowali ustaleń dotyczących ruchów ich satelitów.

Źródło: Associated Press



