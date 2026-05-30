W skrócie Amerykańskie siły zbrojne zatrzymały statek towarowy pod banderą Gambii zmierzający do Iranu po wcześniejszym wydaniu ponad 20 ostrzeżeń.

Statek M/V Lian Star został unieruchomiony przez pocisk Hellfire wystrzelony w odpowiedzi na brak reakcji załogi.

CENTCOM poinformowało o zatrzymaniu pięciu statków i przekierowaniu 116.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Siły amerykańskie działające w Zatoce Omańskiej zastosowały środki blokady, unieruchamiając 29 maja statek pływający pod banderą Gambii, który próbował płynąć w kierunku irańskiego portu" - przekazało Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) za pośrednictwem platformy X.

Siły amerykańskie unieruchomiły statek. Płynął pod banderą Gambii

Jak czytamy w komunikacie, przed podjęciem działań wobec statku M/V Lian Star siły zbrojne Stanów Zjednoczonych skierowały do załogi ponad 20 ostrzeżeń informujących o naruszeniu amerykańskiej blokady.

W związku z niezastosowaniem się do poleceń z samolotu wystrzelono w kierunku jednostki pocisk Hellfire, który trafił w okrętową maszynownię. "Statek nie płynie już w kierunku Iranu" - podano w komunikacie, nie informując przy tym, czy w wyniku podjętych działań ktokolwiek z załogi ucierpiał.

CENTCOM dodało, że w ramach egzekwowania blokady siły amerykańskie unieruchomiły pięć statków handlowych i przekierowały 116 innych, "podczas gdy zawieszenie broni z Iranem pozostaje w mocy".

Blokada w mocy, negocjacje trwają. Hegseth zapowiada gotowość do ataku

Wcześniej sekretarz obrony USA Pete Hegseth zapowiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe wznowić ataki na Iran, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia.

- Jeśli zajdzie taka potrzeba, jesteśmy w stanie wznowić działania. Jesteśmy więcej niż zdolni - mówił w Singapurze podczas corocznej konferencji bezpieczeństwa Shangri-La Dialogue.

- Nasze zapasy są do tego w zupełności wystarczające zarówno tam, jak i na całym świecie, jesteśmy więc w bardzo dobrej sytuacji - dodał. Podkreślił, że Donald Trump był "cierpliwy" i chce zawrzeć "świetną umowę", która zagwarantuje, że Iran nie będzie miał dostępu do broni jądrowej.

W piątek prezydent USA przekazał, że weźmie udział w spotkaniu w celu podjęcia "ostatecznej decyzji" co do kształtu negocjowanego porozumienia w sprawie rozejmu z Iranem.





"Wydarzenia": Była Madera i kasa w supermarkecie, będzie ministerstwo? Petru znowu budzi emocje Polsat News