W skrócie USA mogą z całą pewnością potwierdzić zniszczenie jednej trzeciej irańskiego arsenału rakietowego, podczas gdy stan kolejnych dwóch trzecich pozostaje nieznany.

Ekspertka Nicole Grajewski oraz deputowany Seth Moulton kwestionują ocenę strat Iranu, podkreślając istnienie podziemnych bunkrów i niewykorzystanych zdolności.

Amerykańskie Dowództwo Centralne nie podaje konkretnych danych dotyczących zniszczeń irańskich rakiet i dronów, a szacunki analityków mówią o 2 500 do nawet 6 tysięcy rakiet przed wojną.

W sobotę minie miesiąc od rozpoczęcia izraelskich i amerykańskich ataków na Iran. Biały Dom konsekwentnie informuje o kolejnych sukcesach działań wojskowych, wykazując, że Teheran nie ma żadnych szans w starciu z Waszyngtonem.

- Nasze cele pozostają niezmienne, jeśli chodzi o cel i plan: zniszczyć wyrzutnie rakiet i irańską bazę przemysłowo-obronną, aby nie mogli się odbudować, zniszczyć ich marynarkę wojenną i Iran nigdy nie zdobędzie broni jądrowej - tłumaczył 19. dnia wojny Pete Hegseth.

USA przeceniają swoje sukcesy w Iranie? Arsenał rakietowy Teheranu wciąż potężny

W czwartek amerykański prezydent Donald Trump przekonywał, że Iran nie dysponuje już dużą liczbą rakiet mogących stanowić zagrożenie dla USA i Izraela. Tymczasem, według informacji Reuters, jego słowa mogą być nieco przedwczesne.

Pięć osób zaznajomionych z amerykańskim wywiadem potwierdziło, że Stany Zjednoczone mogą z całą pewnością potwierdzić zniszczenie jedynie jednej trzeciej zasobów rakietowych Teheranu.

Stan kolejnej jednej trzeciej arsenału pozostaje nieznany. Według źródeł Reutera, została ona prawdopodobnie uszkodzona lub - w wyniku ataków - spadła do podziemnych bunkrów i tuneli.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku irańskich zdolności dotyczących dronów - tu również pewność zniszczenia utrzymuje się na poziomie jednej trzeciej całości wyprodukowanych maszyn.

Kanadyjska agencja wskazuje, że przynajmniej część broni, która została zakopana pod ziemią w wyniku amerykańsko-izraelskich nalotów, może zostać odzyskana przez irańskich bojowników po zakończeniu walk.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Bunkry i podziemne tunele asem w rękawie Teheranu

Weteran Korpusu Piechoty Morskiej, a obecnie demokratyczny deputowany Seth Moulton zakwestionował ocenę Donalda Trumpa w kwestii strat poniesionych przez Iran. - Jeśli Iran jest sprytny, zachował część swoich zdolności - nie wykorzystuje wszystkiego, co ma - zauważył.

Podobnego zdania jest ekspertka ds. irańskich sił rakietowych i Korpusu Rewolucji Rewolucji Islamskiej w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, Nicole Grajewski. Jej zdaniem Amerykanie przeceniają odniesione sukcesy.

Jak zauważyła, Teheran posiada wiele podziemnych bunkrów, w których przechowuje swoją broń. - Wielkie pytanie brzmi: czy te obiekty się zawaliły? - zastanawiała się.

"Epicka furia" nie tak "epicka" jak zakładano?

Choć amerykańskie Dowództwo Centralne przekonuje, że operacja "Epicka furia" przebiega zgodnie z planem, a nawet wyprzedza ustalony harmonogram, nie podaje konkretnych liczb dotyczących osłabienia irańskich zdolności rakietowych i dronowych.

Jedno ze źródeł Reutersa wskazuje, że problem stanowić może brak informacji na temat liczby pocisków magazynowanych w podziemnych bunkrach. Amerykanie nie podawali też do informacji publicznej szacunkowych wyliczeń dotyczących irańskich zapasów sprzed rozpoczęcia wojny.

Z danych izraelskiego wojska wynika, że mowa o ok. 2 500 rakiet. Część analityków wskazuje jednak, że liczba ta może sięgać nawet 6 tysięcy.

Źródło: Reuters

