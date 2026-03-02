W skrócie Amerykańskie bombowce B-1 Lancer przeprowadziły ataki na cele w Iranie, uderzając m.in. w stanowiska rakiet balistycznych oraz systemy dowodzenia i kontroli.

Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych poinformowało o użyciu bombowców B-2 Spirit do uderzenia na obiekty, powiązane z irańskim programem rakiet balistycznych.

USA i Izrael rozpoczęły bombardowanie celów w Iranie, a w odpowiedzi Iran przeprowadził ataki na cele w Izraelu oraz amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.

Ataki z wykorzystaniem maszyny B-1B Lancer miały być elementem szerszej operacji militarnej, prowadzonej przez Stany Zjednoczone na Bliskim Wschodzie.

B-1 Lancer to naddźwiękowy bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. opracowany dla United States Air Force. Łączy duży udźwig z możliwością lotu na niskim pułapie i dużą prędkością, służąc jako istotny element amerykańskich sił odstraszania konwencjonalnego i nuklearnego.

Może przenosić szeroki wachlarz uzbrojenia - od bomb konwencjonalnych po pociski kierowane. B-1B pozostaje jednym z trzech bombowców strategicznych USAF, obok B-52 Stratofortress i B-2 Spirit.

Iran. Bombowce B-1B Lancer i B-2 Spirit w akcji

Wcześniej Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) poinformowało, że z kolei w nocy z soboty na niedzielę do działań użyto także właśnie bombowców B-2 Spirit.

Maszyny typu stealth, uzbrojone w 900-kilogramowe bomby, uderzyły w silnie umocnione obiekty, powiązane z irańskim programem rakiet balistycznych.

W oficjalnym komunikacie CENTCOM podkreślono, że operacja ma być wyraźnym sygnałem determinacji Stanów Zjednoczonych w kwestii bezpieczeństwa regionalnego oraz przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Iran. Amerykańscy wojskowi zaznaczają, że celem nalotów były wyłącznie obiekty o znaczeniu militarnym.

Wojna USA - Iran. Amerykanie wykorzystali nowoczesne bombowce

To nie pierwszy raz, gdy bombowce B-2 są wykorzystywane przeciwko irańskim celom. W ubiegłym roku maszyny te brały udział w operacji wymierzonej w instalacje związane z irańskim programem nuklearnym. B-2 Spirit należy do najnowocześniejszych bombowców na świecie - jest trudny do wykrycia przez radary i zdolny do przenoszenia bardzo ciężkich ładunków precyzyjnego rażenia.

Równolegle do działań USA swoje operacje prowadzi także Siły Obronne Izraela. Izraelskie wojsko poinformowało, że od początku obecnej ofensywy myśliwce izraelskich sił powietrznych zrzuciły ponad dwa tysiące bomb podczas setek nalotów na cele związane z irańskim reżimem oraz infrastrukturę wojskową.

Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że użycie bombowców strategicznych w jednym czasie przez Stany Zjednoczone oraz zmasowane naloty Izraela mogą świadczyć o znacznym zaostrzeniu sytuacji w regionie. Na razie Teheran nie wydał oficjalnego stanowiska w sprawie nocnych ataków.

Wojna w Iranie. USA i Izrael zaatakowały Iran

Armie USA i Izraela w sobotę rozpoczęły bombardowania celów na terytorium Iranu. W wyniku ataków zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wraz z rodziną.

W ramach odwetu Iran rozpoczął ataki na Izrael i amerykańskie bazy znajdujące się na Bliskim Wschodzie. Irańskie drony i pociski spadły m.in. na cele w Bahrajnie, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iraku, Omanie, Arabii Saudyjskiej i na Cyprze.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Izrael został również zaatakowany przez libański Hezbollah. W odpowiedzi izraelska armia przypuściła ataki na cele w Libanie.

Źródło: Reuters

