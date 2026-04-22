W skrócie Kapitan statku kontenerowego zgłosił ostrzał przez uzbrojoną łódź irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na północny wschód od Omanu.

Załoga statku nie zgłosiła pożaru ani obrażeń. Są bezpieczni.

Informacje o ataku pojawiły się po ogłoszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa przedłużenia zawieszenia broni w wojnie z Iranem.

"Kapitan statku kontenerowego poinformował, że do jednostki zbliżyła się jedna uzbrojona łódź Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), bez wcześniejszego wezwania przez radio VHF" - podała w komunikacie brytyjska agencja monitorująca ruch statków.

Irańska jednostka otworzyła ogień do statku, powodując poważne uszkodzenia mostka - poinformowano. Załoga morskiego kontenerowca nie zgłosiła pożaru ani obrażeń wśród jej członków.

"Cała załoga jest bezpieczna" - zapewnia UKMTO. Wydano apel o bezzwłoczne zgłaszanie służbom podejrzanej aktywności na morzu.

Portal Binance - powołując się na grecką agencję MARISKS, zajmującą się ryzykiem żeglugi morskiej - poinformował, że niezidentyfikowane osoby podające się za władze irańskie żądały od kapitana atakowanego statku haraczu w bitcoinach za możliwość bezpiecznego przepłynięcia.

Z ustaleń redakcji wynika również, że podczas odnotowanych transmisji radiowych kapitan irańskiej łodzi mówił, iż dostał zgodę na otwarcie ognia. Iran dotąd nie potwierdził takiego zdarzenia.

Informacja o ataku na statek w pobliżu Omanu pojawiła się kilka godzin po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił przedłużenie zawieszenia broni w wojnie z Iranem przy jednoczesnym blokowaniu irańskich portów. W odwecie za blokadę Teheran kontroluje cieśninę Ormuz, uniemożliwiając swobodny ruch statków.

Do ostrzeliwania statków na Bliskim Wschodzie przez Iran dochodziło już wcześniej w tym miesiącu. Jak informowała UKMTO, 18 kwietnia irańskie jednostki zaatakowały dwa statki próbujące przepłynąć cieśniną Ormuz. Jeden z ataków nastąpił 20 mil morskich na północny wschód od Omanu, drugi natomiast w odległości 25 mil morskich od wybrzeża tego kraju.

Iran zapowiedział, że utrzyma blokadę cieśniny tak długo, jak długo potrwa amerykańska blokada irańskich portów.

Źródła: Reuters, Binance

Siemoniak o akcji CBA w Ministerstwie Klimatu: Działania na wniosek Prokuratury Europejskiej Polsat News Polsat News