Starcia o kluczowy szlak transportowy. Odwet na Hutich, "zaatakowaliśmy"

W skrócie Siły Jemenu przeprowadziły atak na Hutich w mieście Mokka oraz na pobliskie obiekty kontrolowane przez bojowników.

W regionie Morza Czerwonego doszło do licznych nalotów i incydentów związanych z walką o kontrolę nad strategiczną cieśniną Bab al-Mandab.

Saudyjski następca tronu kontaktował się z prezydentem USA w sprawie ataków na Hutich, ale Stany Zjednoczone odmówiły udziału.

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Informacje o ataku na siły Hutich w mieście Mokka nad Morzem Czerwonym przekazały siły rządowe Jemenu, wspierane przez Arabię Saudyjską. Mokka została kilka dni temu zajęta przez bojowników ugrupowania.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Jemen zaatakował miasto Mokka

Według rządowej agencji informacyjnej Saba jemeńska armia "zniszczyła pojazdy i broń oraz zabiła członków terrorystycznej milicji Huti" w pobliżu portu w Mokce. Zaatakowano także obiekty powiązane z ruchem tuż za miastem.

Tymczasem sami bojownicy poinformowali w sobotę o 129 saudyjskich nalotach na znajdujące się pod ich kontrolą terytoria w ciągu ostatnich 48 godzin.

Z kolei Saudyjczycy przekazali, że w sobotę wystrzelony przez grupę pocisk spadł w pobliżu granicy, kilka godzin po wydaniu ostrzeżeń o ryzyku możliwych ataków. W wyniku uderzenia ranne zostały dwie osoby. Uszkodzono także kilka budynków - w tym meczet - i pojazdów.

Walka o kontrolę nad Bab al-Mandab. Huti w natarciu

Szlak ten, po zamknięciu cieśniny Ormuz przez Iran, odgrywa wyjątkowo dużą rolę w handlu ropą z Arabii Saudyjskiej. Jej rola dodatkowo wzrosła po ogłoszeniu przez grupę blokady kontrolowanych przez Rijad portów.

Obecne starcia są następstwem trwającej od tygodnia ofensywy Hutich. W jej wyniku grupa przejęła kontrolę nad pozostałą częścią wybrzeża Morza Czerwonego w Jemenie oraz kilkoma strategicznymi wyspami, a także umocniła swoją pozycję w cieśninie Bab al-Mandab.

Amerykański portal Axios poinformował, że saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman dwukrotnie dzwonił w tym kontekście do prezydenta USA Donalda Trumpa. Polityk miał poprosić Stany Zjednoczone o przeprowadzenie ataków na Hutich. Jego prośby zostały jednak odrzucone.

Amerykański przywódca ze swojej strony potwierdził, że faktycznie do rozmów doszło, ale, jak stwierdził, Huti również "do nas dzwonili i nie chcą z nami walczyć". Polityk nie sprecyzował, czy Amerykanie podejmą jakieś działania, zapewnił jedynie, że "wszystko ułoży się świetnie".

Źródło: AFP



