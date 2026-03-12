W skrócie Administracja Donalda Trumpa przekazała senatorom, że w ciągu sześciu dni wojny z Iranem wydatki USA wyniosły co najmniej 11,3 mld dolarów - ustaliła agencja Reutera.

Według kilku doradców kongresmenów Biały Dom może wkrótce poprosić Kongres o dodatkowe środki na wojnę, nawet do 50 mld dolarów.

USA i Izrael prowadzą operację przeciwko Iranowi, a odpowiedzią Teheranu są uderzenia na cele w państwach regionu Zatoki Perskiej oraz wystrzelenie rakiet przez Hezbollah na Izrael.

Suma 11,3 mld dolarów nie obejmuje wszystkich kosztów prowadzenia operacji w Iranie - twierdzą źródła Reutera. Podczas briefingu za zamkniętymi drzwiami ujawniono też, że w ciągu dwóch dni nalotów na Iran wykorzystano uzbrojenie warte 5,6 mld dol.

Biały Dom poprosi o pieniądze? Na szali miliardy dolarów

Kilku doradców kongresmenów powiedziało, że spodziewają się, iż wkrótce Biały Dom zwróci się do Kongresu o dodatkowe środki finansowe na wojnę. Według niektórych urzędników prośba ma opiewać na sumę 50 mld dolarów, natomiast inni ocenili, że te szacunki wyglądają na zaniżone.

Według danych zebranych przez serwis Geekweek największym wydatkiem podczas trwającej operacji jest amunicja. Oszacowano, że w ciągu pierwszych 100 godzin konfliktu wydano na nią 3,1 miliarda dolarów. Przykładowo pociski Tomahawk, które wykorzystuje wojsko kosztują 2 mln dolarów za sztukę.

W środę w Kentucky prezydent Donald Trump powiedział, że Amerykanie "wygrali" już wojnę z Iranem, ale USA będą kontynuować walkę, by dokończyć zadanie.

Jak wyjaśniało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych, celem wojny na Bliskim Wschodzie jest wyeliminowanie zagrożenia ze strony Iranu dla innych krajów oraz uniemożliwienie mu blokowania cieśniny Ormuz, przez którą przepływa ok. 20 proc. światowej ropy.

Stany Zjednoczone kontynuują działania na Bliskim Wschodzie

USA i Izrael rozpoczęły operację przeciwko Iranowi 28 lutego. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginęło dotychczas ok. dwa tys. osób, głównie Irańczyków i Libańczyków.

W odpowiedzi Teheran przeprowadza uderzenia odwetowe nie tylko na Izrael, lecz także na cele w państwach regionu Zatoki Perskiej, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Do konfliktu włączyły się również wybrane organizacje paramilitarne i terrorystyczne, takie jak Hezbollah, który w środę wystrzelił w kierunku Izraela około 100 rakiet. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że współprowadziła ten atak.

