W skrócie Prezydent Iranu Masud Pezeszkian przekazał, że najwyższy przywódca Modżtaba Chamenei nakazał zakończenie stanu "ni to wojny, ni pokoju".

Pezeszkian podkreślił konieczność podjęcia godnych rozmów z Waszyngtonem, zaznaczając, że obecna sytuacja gospodarcza i głód obywateli są niedopuszczalne.

Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi wskazał, że po wyborach w USA nie odnotowano postępów w mediacjach, a sytuacja w kraju wymaga czasu na uspokojenie.

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Słowa irańskiego prezydenta cytuje portal Iran International. Powiedział on, że najwyższy przywódca duchowy i polityczny kraju, Modżtaba Chamenei, nakazał zakończyć stan "ni to wojny, ni pokoju".

Masud Pezeszkian opisał, w jaki sposób Teheran może osiągnąć porozumienie z Waszyngtonem.- Możemy prowadzić rozmowy z godnością i w sposób godny doprowadzić tę sprawę do końca - powiedział.

Prezydent Iranu stwierdził również, że jego kraj musi zmienić swoje podejście i dążyć do poprawy sytuacji.

"Nie mogę zaakceptować". Prezydent Iranu wprost o sytuacji w kraju

Pezeszkian oświadczył, że Iran nie może w nieskończoność pozostawać w sytuacji niepewności. Jak zaznaczył, sytuacja, w której obywatele cierpią, mimo że kraj dysponuje ogromnymi zasobami, jest niedopuszczalna.

- Nie mogę zaakceptować tego, by ktokolwiek w tym kraju kładł się spać głodny - powiedział prezydent Iranu, wskazując, że to na nim spoczywa dziś "odpowiedzialność służenia krajowi oraz jego mieszkańcom".

Pezeszkian powiedział też, że osoby, które poświęciły wszystko dla honoru swojego kraju i własnych przekonań, zasługują na uznanie.

Wybory w USA a sytuacja w Iranie. "Potrzeba trochę czasu"

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi powiedział w niedzielę, że od czasu ogłoszenia wyników niedawnych wyborów w USA nie odnotowano żadnych postępów w działaniach mediatorów na rzecz rozmów pokojowych między Teheranem a Waszyngtonem, które miałyby doprowadzić do zakończenia działań wojennych w regionie.

- Potrzeba trochę czasu, aby sytuacja się uspokoiła, a atmosfera stała się sprzyjająca dla mediatorów, by mogli wznowić swoje podróże - powiedział szef irańskiego MSZ.- Musimy poczekać" - dodał.

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozpoczął się pod koniec lutego, kiedy USA i Izrael przeprowadziły wspólny atak na Iran. Wojna doprowadziła do zakłóceń w eksporcie ropy oraz w handlu, a także do spadku dochodów państwa.

"Życie w ciągłym strachu". Irańczycy pogrążeni w kryzysie

Jeszcze w październiku agencja Reutera podała, że trwająca od wielu miesięcy wojna wywołała w Iranie "jedną z najgorszych fal inflacji w kraju od dziesięcioleci". Skutki kryzysu są odczuwalne dla mieszkańców. Niektórzy wskazują, że ich zarobki nie wystarczają już na pokrycie podstawowych opłat. Obecnie irańskie rodziny ograniczają wydatki m.in. na żywność czy edukację.

- Nie mamy pieniędzy, przyszłości ani nadziei. Jesteśmy zmęczeni życiem w ciągłym strachu - przed kolejnym atakiem ze strony USA oraz przed tym, czy pod koniec miesiąca uda nam się związać koniec z końcem - powiedział Reutersowi 47-letni Mohammadali.

- Przy pensji wynoszącej niespełna 100 dolarów da się przeżyć zaledwie 10 dni. Razem z żoną ciągle okłamujemy nasze córki, gdy proszą o zabawkę albo nowe ubrania - dodał natomiast 44-letni Mahmoud z Isfahan, trzeciego co do wielkości miasta w Iranie.

Źródła: Iran International, Middle East Eye, agencja Reutera



