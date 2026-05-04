W skrócie Według agencji Reutera jednostka marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych została trafiona dwoma pociskami przez Iran podczas przepływu w pobliżu wyspy Dżask w cieśninie Ormuz, ale strona amerykańska temu zaprzeczyła.

Amerykańscy urzędnicy oraz Centralne Dowództwo USA podają, że dwa statki handlowe bezproblemowo przepłynęły przez cieśninę Ormuz.

Armia Iranu ostrzegła, że będzie reagować na każde zagrożenie w cieśninie Ormuz i domaga się, by ruch statków był koordynowany z irańskimi siłami zbrojnymi.

Amerykański okręt zignorował wcześniejsze ostrzeżenia Iranu, po czym został ostrzelany i zawrócony - przekazała półoficjalna irańska agencja informacyjna Fars, powołując się na "lokalne źródła".

Państwowa telewizja w Teheranie podała z kolei, że marynarka wojenna uniemożliwiła amerykańskim okrętom wpłynięcie do Ormuzu.

"Dzięki stanowczemu i szybkiemu ostrzeżeniu ze strony Marynarki Wojennej Islamskiej Republiki Iranu, udało się zapobiec wejściu amerykańskich i syjonistycznych (izraelskich - red.) niszczycieli do cieśniny Ormuz" - podała.

Ani Fars, ani irańska telewizja nie zidentyfikowały ostrzelanego okrętu USA.

Doniesienia dementuje jednak strona amerykańska. Starszy urzędnik USA zaprzeczył, jakoby amerykański okręt został trafiony przez irańskie pociski - przekazał w poniedziałek dziennikarz Axios Barak Ravid.

Nowy komunikat opublikowało również Centralne Dowództwo USA. "Dwa amerykańskie statki handlowe pod banderą USA przepłynęły przez Cieśninę Ormuz, podczas gdy niszczyciele rakietowe Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych operują w Zatoce - czytamy.

"Siły amerykańskie aktywnie wspierają działania mające na celu przywrócenie swobodnego przepływu żeglugi handlowej" - dodano w oświadczeniu.

Kilka godzin wcześniej irańskie siły zbrojne ostrzegły marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych przed wpływaniem do cieśniny Ormuz. Doszło do tego po zapowiedzi Donalda Trumpa, że od poniedziałku siły amerykańskie będą pomagać statkom handlowym w tranzycie przez ten szlak.

"Ostrzegamy, że jakiekolwiek siły zbrojne, a zwłaszcza agresywna armia USA, zostaną zaatakowane, jeśli spróbują zbliżyć się i wpłynąć i cieśniny Ormuz" - napisał w oświadczeniu szef Zjednoczonego Dowództwa Sił Zbrojnych Iranu Ali Abdollahi.

Irańska armia podkreśliła, że będzie "ostro reagować" na każde zagrożenie, oraz wezwała statki handlowe i tankowce, by nie wykonywały żadnych ruchów w cieśninie bez koordynacji z irańskim wojskiem.

"Mówiliśmy wielokrotnie, że bezpieczeństwo cieśniny Ormuz jest w naszych rękach, a bezpieczny transfer statków ma być koordynowany z (irańskimi) siłami zbrojnymi" - zaznaczono w oświadczeniu.

Źródło: Reuters

