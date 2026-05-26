W skrócie Według przedstawicieli amerykańskich sił zbrojnych, marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych miała po cichu pomagać statkom handlowym przepływać przez cieśninę Ormuz, choć amerykańskie dowództwo temu zaprzeczyło.

Grecki supertankowiec z 2 mln baryłek ropy został już odeskortowany przez Ormuz i zmierza do Indii, a wcześniejsza inicjatywa Project Freedom została wstrzymana po atakach Iranu i ograniczeniach ze strony Arabii Saudyjskiej.

Żegluga przez cieśninę Ormuz wciąż jest trudna, przez region przepływa niewiele cywilnych statków, a ewentualne porozumienie USA z Iranem nie zostało jeszcze podpisane.

Rozmówcy "WSJ" utrzymują, że marynarka wojenna planuje pomóc kilkunastu statkom handlowym, w tym supertankowcom i kontenerowcom, w przepłynięciu przez cieśninę Ormuz w najbliższych dniach.

Źródła te przekazały, że odeskortowany został już grecki supertankowiec przewożący 2 mln baryłek ropy. Jednostka przepłynęła przez Ormuz wzdłuż wybrzeża Omanu. Statek utknął na Bliskim Wschodzie na początku marca. Teraz zmierza do Indii, by dostarczyć ładunek.

Gazeta przypomniała, że wcześniej w tym miesiącu USA próbowały eskortować statki handlowe przez Ormuz w ramach inicjatywy Project Freedom (Projekt Wolność), którą jednak szybko wstrzymano, gdy Iran zaczął atakować jednostki, a Arabia Saudyjska ograniczyła dostęp USA do swoich baz i przestrzeni powietrznej.

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) zaprzeczyło jednak doniesieniom medialnym. "Projekt Wolność nie został wznowiony, a siły USA nie eskortują obecnie statków handlowych przez cieśninę Ormuz" - napisano w komunikacie zamieszczonym na platformie X.

Bliski Wschód. Żegluga przez cieśninę Ormuz pozostaje utrudniona

Jak zaznaczył dziennik, żegluga w blokowanej przez Iran cieśninie Ormuz nadal jest zagrożona. Minionej nocy w regionie doszło do wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Przez ten strategiczny szlak przepływa obecnie tylko niewielka liczba cywilnych statków, a w pobliżu pozostają irańskie jednostki wojskowe - podały firmy zajmujące się analizą danych morskich.

Według firmy Windward trzy duże statki przepłynęły przez Ormuz z wyłączonym systemem AIS (automatycznym systemem identyfikacji). Jednocześnie w pobliżu wykryto trzy łodzie należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

W miniony weekend prezydent Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone są bliskie porozumienia pokojowego z Iranem. Umowa miałaby doprowadzić do otwarcia cieśniny. Porozumienie nie zostało jednak jeszcze sfinalizowane ani podpisane. Nawet jeśli dojdzie do porozumienia, powrót do normalnego ruchu przez cieśninę będzie kwestią miesięcy - napisał "Wall Street Journal". Przed wybuchem wojny przez ten kluczowy dla światowej energetyki szlak wodny przepływało ok. 130 statków dziennie.





