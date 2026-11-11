W skrócie Izraelski portal Ynet opisał rzekomo burzliwą rozmowę Donalda Trumpa i Binjamina Netanjahu, czemu oficjalnie zaprzeczyło biuro premiera Izraela.

Rozbieżności między politykami dotyczą strategii wobec Iranu, gdzie Trump stawia na dyplomację, a Netanjahu naciska na wznowienie ataków zbrojnych.

Minister skarbu USA Scott Bessent przeniósł się do bazy wojskowej w obliczu zaawansowanych gróźb ze strony irańskiego reżimu wymierzonych w niego i jego rodzinę.

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Według portalu Ynet, który powołuje się na swoje anonimowe źródła, telefoniczna rozmowa prezydenta USA i premiera Izraela była "wyjątkowo trudna", a nawet opierała się na "krzykach z piekła rodem".

Powodem ma być odmienne stanowisko wobec wojny z Iranem - podczas gdy Trump ma dawać szansę rozwiązaniom dyplomatycznym, Netanjahu ma naciskać na wznowienie uderzeń na Iran po zrodzonym w bólach zawieszeniu broni.

Wojna w Iranie. Media o kłótni między Trumpem i Netanjahu

W okrojonej depeszy Ynet donosi, że Kancelaria Premiera Izraela stanowczo odrzuciła tę wersję wydarzeń, twierdząc, że "rozmowa nie miała charakteru konfrontacyjnego". "Fake news, kompletna bzdura" - miała brzmieć odpowiedź biura Netanjahu na doniesienia o kłótni przywódców.

Tymczasem portal zapewnia, że wysoki rangą urzędnik izraelski potwierdził, że rozmowa miała miejsce. Źródło miało jednak ocenić, że "wcale nie była trudna".

Bliski Wschód. Rośnie napięcie między Waszyngtonem i Iranem. "Groźby na zaawansowanym etapie"

Sprzeczne relacje źródeł portalu pojawiają się niedługo po doniesieniach amerykańskich mediów. Te informowały we wtorek, że w obliczu gróźb ze strony Iranu minister skarbu USA Scott Bessent przeniósł się ze swojej rezydencji w Waszyngtonie do bazy wojskowej.

W środę rzecznik resortu potwierdził tę informację i dodał, że Bessent "nie da się zastraszyć groźbom irańskiego reżimu" - przekazał Fox News Digital.

Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA przekazał portalowi, że "groźby wobec ministra osiągnęły bardzo zaawansowany etap, dlatego on i jego rodzina podjęli działania".

USA mają zresztą swoją teorię na temat takiej postawy Teheranu. Ten sam polityk stwierdził, że "ruch ten dowodzi, że strategia ministerstwa skarbu wobec Iranu przynosi efekty", skoro Iran usiłuje dosięgnąć jej autora. Chodzi o amerykańską kampanię sankcji i presji gospodarczej wobec Teheranu, którą od sierpnia kieruje Bessent.

USA - Iran. Waszyngton zapłaci za informacje o irańskim programie jądrowym

USA nie pozostają dłużne. Wcześniej Waszyngton zaoferował nagrodę w wysokości 20 milionów dolarów "oraz ewentualną relokację" za informacje dotyczące irańskiego programu jądrowego.

W oświadczeniu w tej sprawie Departament Stanu stwierdził, że "nieprzestrzeganie przez Iran zobowiązań w zakresie zabezpieczeń wobec MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) doprowadziło do utraty przez agencję 'ciągłości wiedzy' na temat produkcji i zapasów kluczowych komponentów".

Jednocześnie Trump podtrzymuje narrację, wedle której USA dążą do dyplomatycznego porozumienia. - Prowadzimy z nimi obecnie rozmowy. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie - mówił w ostatnich tygodniach prezydent USA. To właśnie to odmienne od strony izraelskiej podejście do kwestii wojny w Iranie miało poróżnić przywódców obu krajów.

Źródło: Ynet, Reuters



