"W wyniku haniebnej irańskiej agresji cywilny obiekt przemysłowy został zaatakowany, co doprowadziło do wybuchu pożaru" - ogłosił na platformie X resort spraw wewnętrznych Bahrajnu, otwiera się w nowym oknie.

"Obrona cywilna pracuje nad opanowaniem ognia. Wstępne raporty wskazują na szkody materialne, bez zgłoszonych poszkodowanych" - podkreślono w komunikacie.

Jak zauważa agencja Reutera, władze w Manamie nie podały żadnych szczegółów na temat lokalizacji ani charakteru trafionego obiektu.

W mediach społecznościowych pojawiła się sugestia, że pożar wywołały szczątki strąconego irańskiego drona. Są też pierwsze zdjęcia i nagrania z miejsca zdarzenia.

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Resort obrony Bahrajnu z komunikatem po ataku Iranu

Ministerstwo obrony Bahrajnu potwierdziło wspomnianą hipotezę. Jak poinformowano, odłamki z przechwyceń spowodowały szkody materiale. Podkreślono, że nie ma ofiar śmiertelnych.

Po godz. 21.30 czasu polskiego resort spraw wewnętrznych Bahrajnu wydał nowy alert. "Ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało obywateli i mieszkańców do zachowania spokoju, udania się w najbliższe bezpieczne miejsce oraz śledzenia informacji za pośrednictwem oficjalnych kanałów - w trosce o bezpieczeństwo publiczne" - czytamy.

Podobne ostrzeżenie wydała sąsiednia Arabia Saudyjska. Niebezpieczeństwo wykryto w rejonie Mekki.

Iran zaatakował Bahrajn. Obie strony podają sprzeczne wersje

Irańska agencja IRNA informuje, że atak zniszczył systemy obrony powietrznej Patriot w amerykańskich bazach wojskowych w Bahrajnie. Za ostrzałem miał stać Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, a na cel wzięto dwie bazy.

W Bahrajnie stacjonuje Piąta Flota Marynarki Wojennej USA. Rząd w Manamie informował, że w ciągu ostatniego tygodnia przechwycił kilka irańskich rakiet.

Kilka dni temu informowaliśmy o innym ataku na Bahrajn, który spotkał się z odpowiedzią Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie. W ramach odwetu przeprowadzono nalot na irańską wyspę Keszm, otwiera się w nowym oknie.

Przypomnijmy, sojusznicze wobec USA państwa Zatoki Perskiej, otwiera się w nowym oknie wielokrotnie padały ofiarą ostrzału z Teheranu, otwiera się w nowym oknie od czasu wybuchu wojny. Konflikt wszczęli Amerykanie i Izrael, otwiera się w nowym oknie, rozpoczynając końcem lutego zmasowany nalot na Iran, otwiera się w nowym oknie.

Źródło: Reuters, IRNA



