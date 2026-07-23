Sojusznik Iranu rusza mu na ratunek. Eskalacja, pierwsze takie ataki
Jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Na jednym z nich wybuchł pożar, a załoga nadała sygnał SOS. Osoby przebywające na jednostce są bezpieczne. Do uderzenia rebeliantów doszło po ogłoszeniu przez nich blokady morskiej Arabii Saudyjskiej. To działania, do których wzywał swoich sojuszników także Iran.
W skrócie
- Huti przeprowadzili atak na dwa tankowce saudyjskie na Morzu Czerwonym, powodując pożar na jednym z nich.
- Załoga statku "ENCELIA" jest bezpieczna, a odpowiednie służby podjęły działania w celu zabezpieczenia jednostki i środowiska.
- Europejska misja wojskowa Aspides ostrzegła statki związane z Izraelem, USA i Arabią Saudyjską przed pływaniem po Morzu Czerwonym.
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Saudyjski tankowiec "ENCELIA" został zaatakowany podczas rejsu po Morzu Czerwonym, co spowodowało pożar na dziobie, poinformowała w czwartek saudyjska państwowa agencja prasowa SPA, powołując się na oficjalne źródło w Generalnym Urzędzie Transportu.
Źródło poinformowało, że wszyscy członkowie załogi są bezpieczni, a władze podjęły niezbędne środki w celu zabezpieczenia statku i załogi oraz ochrony środowiska morskiego.
Wcześniej Huti oświadczyli w komunikacie opublikowanym na Telegramie, że "przeprowadzili wysokiej jakości operację wojskową wymierzoną w dwa saudyjskie tankowce, które naruszyły blokadę", identyfikując je jako "ENCELIA" i "LAYLA".
Huti uderzyli w tankowiec na Morzu Czerwonym. Na pokładzie wybuchł pożar
Jak przekazał Reuters, źródło w służbach bezpieczeństwa morskiego podało, że "ENCELIA" nadała sygnał SOS, informując, że została trafiona pociskiem podczas operacji na zewnętrznych granicach portu Dżizan w Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym i na pokładzie wybuchł pożar. Nie ma informacji o ofiarach ataku.
W środę cztery tankowce płynące przez Morze Czerwone do Azji zmieniły swoje trasy, gdy jemeńscy rebelianci Huti zagrozili blokadą położonych tam saudyjskich portów - poinformował Reuters. We wtorek podobnie zachowały się trzy inne jednostki.
Unijna misja wojskowa Aspides ostrzegła, by jednostki związane z Izraelem, USA i Arabią Saudyjską unikały tego akwenu.
Z powodu wojny USA i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego, Arabia Saudyjska zwiększyła eksport ropy przez port Janbu nad Morzem Czerwonym.