Bliski Wschód
Bliski Wschód

Sojusznik Iranu ogłasza atak na Izrael i blokadę. Wystrzelili rakiety

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Jemeńscy bojownicy Huti będący sojusznikiem Iranu poinformowali, że rozpoczęli atak na Izrael. Zapowiedzieli również całkowitą blokadę izraelskich statków na Morzu Czerwonym.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Rakieta lecąca na tle ciemnoniebieskiego nieba, ilustracja do ataku rakietowego na Izrael.
Huti wystrzelili rakiety w kierunku Izraela (zdj. ilustracyjne)WISAM HASHLAMOUN / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Jemeńska grupa Huti poinformowała o rozpoczęciu ataku rakietowego na Izrael i ogłosiła całkowitą blokadę izraelskich statków na Morzu Czerwonym.
  • Izrael przeprowadził atak na przedmieścia Bejrutu w Libanie, co spotkało się z reakcją Iranu i wystrzeleniem rakiet w kierunku Izraela.
  • Izrael rozpoczął bombardowania celów w Iranie, a Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zapowiedział gotowość na dalsze działania w przypadku kolejnych ataków.
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Operujący na terenie Jemenu Huti poinformowali, że wystrzelili rakiety w kierunku Izraela. To odpowiedź na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się po niedzielnym ataku Izraela na przedmieściach Bejrutu.

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Eskalacja na Bliskim Wschodzie. Wymiana ciosów między Izraelem a Iranem

Izraelski atak na Liban został uznany przez Iran za złamanie zawieszenia broni. W związku z tym Teheran wystrzelił rakiety w kierunku Izraela. Prezydent USA Donald Trump próbował przekonywać Binjamina Netanjahu, by nie odpowiadał na atak.

- Zadzwonię teraz do Bibiego (Binjamina Netanjahu - red.) i powiem mu, żeby nie odpowiadał. Każdy z nich miał swoją zabawę. Izrael miał swój atak, a Iran swój. Nie potrzebujemy kolejnego - powiedział amerykański prezydent w rozmowie z portalem Axios.

Mimo to Izraelczycy rozpoczęli bombardowania celów w Iranie. Rakiety balistyczne miały spaść m.in. na Isfahan, Tebriz i Teheran.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że jest gotowy na wszelkie scenariusze, a jeśli Izrael nadal będzie prowadził ataki na Iran i Liban, to Iran może uderzyć również w amerykańskie bazy w regionie.

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