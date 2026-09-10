Bliski Wschód

Bliski Wschód

Sojusznik Iranu chce zablokować kolejną cieśninę. Skutki mogą być krytyczne

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Huti są coraz bliżej przejęcia kontroli nad wybrzeżem Jemenu przy cieśninie Bab el-Mandeb - podaje agencja Reutera. Chodzi o jedno z kluczowych wąskich gardeł światowego handlu. Jeśli ofensywa się powiedzie, ruch wspierany przez Iran zagrozi żegludze przez Morze Czerwone. Ceny paliw mogą ponownie wzrosnąć.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Blokada sił rządowych Jemenu, uzbrojeni mężczyźni jadący w kolumnie pick-upów z karabinami maszynowymi
Blokada ustawiona przez siły podległe rządowi JemenuKHALED ZIAD AFP

W skrócie

  • Huti intensyfikują działania mające na celu przejęcie kontroli nad wybrzeżem Jemenu w rejonie cieśniny Bab el-Mandeb, co może zagrozić bezpieczeństwu żeglugi i podnieść ceny paliw.
  • Rebelianci Huti zbliżyli się do portów Mocha i Dhubab, a nasilające się walki z siłami rządowymi Jemenu mogą doprowadzić do zwiększenia kosztów transportu przez przekierowanie statków wokół Afryki.
  • Wznowienie konfliktu między Huti a Arabią Saudyjską nastąpiło w lipcu po sporze wokół wsparcia dla Iranu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Jemeńscy Huti starają się zdobyć całkowitą kontrolę nad nadmorskimi miastami, które leżą wzdłuż cieśniny Bab el-Mandeb. Według agencji Reutera celem postępującej ofensywy jest opanowanie całego wybrzeża Jemenu nad Morzem Czerwonym. W czwartek bojownikom ruchu rebeliantów udało się zbliżyć do portów Mocha i Dhubab.

W ostatnich dniach nasiliły się walki między oficjalnymi siłami jemeńskimi a rebeliantami Huti. To niejako drugi front wojny na Bliskim Wschodzie, którego konsekwencją może być kolejny gwałtowny wzrost cen paliw.

Huti chcą podbić wybrzeże Jemenu. Strategiczne znaczenie Bab el-Mandeb

Cieśnina Bab el-Mandeb to punkt na szlaku łączącym Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i Oceanem Indyjskim.

"Jest to jeden z najważniejszych na świecie szlaków transportu ropy naftowej i paliw z Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego - przez Kanał Sueski lub rurociąg SUMED biegnący wzdłuż egipskiego wybrzeża Morza Czerwonego - a także towarów zmierzających do Azji, w tym rosyjskiej ropy" - wyjaśnia agencja Reutera.

Zobacz również:

Korea Południowa znalazła się pod presją USA w sprawie zaangażowania w cieśninie Ormuz
Bliski Wschód

Korea Płd. "wplątana" w wojnę z Iranem. Trump naciska na większe zaangażowanie

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

Jeśli Huti zdołają zablokować przejście, odetną kraje Zatoki Perskiej (takie jak Arabia Saudyjska, będąca liderem eksportu ropy naftowej) od ich głównych szlaków transportu morskiego.

Z powodu spadku bezpieczeństwa żeglugi przez Bab el-Mandeb armatorzy mogą kierować statki wokół Afryki zamiast przez Morze Czerwone i Kanał Sueski. To oznacza dłuższą trasę, a więc i wyższe koszty transportu. W konsekwencji wzrosnąć mogą ceny towarów i energii.

Arabia Saudyjska wymierzyła w Huti. Odwet za ataki

Do próby blokady morskiego szlaku dochodzi na tle sporu jemeńskich rebeliantów z Arabią Saudyjską. W środę Huti poinformowali, że saudyjskie naloty uderzyły w kilka prowincji Jemenu, w tym bazę bojowników. Arabia Saudyjska nie potwierdziła nalotów.

Natomiast we wtorek koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską przekazała, że w wyniku ataków Huti na cztery saudyjskie miasta na południu kraju ranne zostały co najmniej 73 osoby.

Zobacz również:

Jemen. Rebelianci Huti poinformowali o atakach Arabii Saudyjskiej
Bliski Wschód

Seria nalotów, wrze na Bliskim Wschodzie. Oskarżają sojusznika USA

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Huti twierdzą, że zaatakowali bazę lotniczą w Chamis Muszajt oraz infrastrukturę naftową w pobliskich miastach. Był to jeden z największych ataków na Arabię Saudyjską od rozpoczęcia w lutym wojny USA i Izraela z Iranem.

Do lipca między Huti a Arabią Saudyjską obowiązywał rozejm z 2022 roku. Działania wojenne zostały wznowione po tym, jak jemeńscy rebelianci pozwolili na lądowanie irańskiego samolotu w Jemenie, ignorując saudyjskie ostrzeżenia. Lotnisko zostało wówczas zaatakowane, o co Huti oskarżyli Rijad.

Źródła: Reuters, AFP

Zobacz również:

Huti przeprowadzili atak na tankowiec należący do firmy z Arabii Saudyjskiej. Zdjęcie ilustracyjne
Bliski Wschód

Atak u wybrzeży sojusznika USA. Tankowiec trafiony pociskiem

Marta Stępień
Marta Stępień


"Polityczny WF": Afera Zondacrypto. Problem prawicy czy rządu? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze