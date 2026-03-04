W skrócie Hezbollah poinformował o ataku na izraelskie bazy wojskowe koło Tel Awiwu i w Hajfie, dokonanym przy użyciu chmary dronów.

Wojsko Izraela przekazało informację o skutecznym zestrzeleniu rakiet wystrzelonych z Libanu po uruchomieniu syren alarmowych.

Izraelska armia rozpoczęła ataki na południowy Liban, a w wyniku jednego z uderzeń na budynek w Baalbek zginęły cztery osoby, a sześć zostało rannych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje na temat przeprowadzonego przez Hezbollah ataku przekazała agencja AFP, powołując się na komunikat proirańskiej organizacji. Oświadczenie pojawiło się na krótko po uruchomieniu przez Izrael syren alarmowych w związku z rzekomymi atakami rakietowymi z Iranu i Libanu.

Atak na Iran. Hezbollah uderzył na terytorium Izraela

Ofiarą ataku padły dwie bazy izraelskiego wojska - jedna położona w pobliżu Tel Awiwu, druga w Hajfie na północy kraju. Uderzenie przeprowadzono z wykorzystaniem chmary dronów.

Armia Izraela poinformowała z kolei, że "kilka rakiet wystrzelonych z Libanu w kierunku terytorium Izraela zostało skutecznie przechwyconych po uruchomieniu syren alarmowych w środkowej części kraju".

To nie pierwszy atak, który w ostatnich dniach Hezbollah przeprowadził przeciwko Izraelowi. Wcześniej tego samego dnia organizacja stwierdziła, że zaatakowała dwa izraelskie pojazdy wojskowe - transporter opancerzony oraz czołg Merkava - w wiosce Houla na południu Libanu.

Narasta konflikt Izrael - Hezbollah. Atak na południe Libanu

Sam Izrael zaapelował do cywili o opuszczenie południowego Libanu, a następnie poinformował o rozpoczęciu ataków na ten region. Wcześniej celem izraelskich uderzeń padł m.in. bastion Hezbollahu na południowych przedmieściach Bejrutu.

W poniedziałek rano czasu polskiego libańskie władze poinformowały z kolei, że w wyniku ataku strony izraelskiej na budynek w Baalbek we wschodniej części kraju zginęły cztery osoby, a sześć zostało rannych.

Konflikt między Izraelem a Hezbollahem i, za jego pośrednictwem, Libanem narasta od poniedziałku, kiedy proirańska organizacja przeprowadziła pierwsze uderzenie na Izrael w ramach "zemsty" za śmierć najwyższego przywódcy Iranu Aliego Chamaneiego.

Źródło: AFP

Wydarzenia 24: Trudny moment dla Miszalskiego. Akcja odwołania prezydenta nabiera tempa Polsat News