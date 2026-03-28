Bliski Wschód
Bliski Wschód

Sojusznicy Iranu przystępują do wojny. Wystrzelili rakiety na Izrael

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti ogłosili, że wystrzelili rakiety w kierunku Izraela. Wcześniej o wykryciu pocisku lecącego z tego kraju informowało izraelskie wojsko. To pierwszy taki atak od początku wojny na Bliskim Wschodzie.

Izrael zestrzelił rakietę wystrzeloną przez Huti
Rebelianci Huti przeprowadzili pierwszy atak na Izrael od wybuchu wojny tego kraju i USA z Iranem.

W skrócie

  • Jemeńscy rebelianci Huti wspierani przez Iran wystrzelili rakiety w kierunku Izraela.
  • Izraelska armia poinformowała o wykryciu rakiety wystrzelonej z Jemenu w kierunku Izraela, która została skutecznie przechwycona bez spowodowania strat.
  • Huti zapowiedzieli możliwość zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab oraz podkreślili gotowość do dalszych operacji, jeśli ataki na Iran będą kontynuowane.
Proirańscy rebelianci Huti w Jemenie przystąpili do wojny na Bliskim Wschodzie - przekazała stacja CNN. W oświadczeniu grupa potwierdziła, że przeprowadziła pierwszy atak na Izrael od początku walki tego kraju i Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Huti przeprowadzili atak na Izrael

"Siły Zbrojne Jemenu przeprowadziły pierwszą operację wojskową, używając serii pocisków balistycznych, wymierzonych w wrażliwe izraelskie obiekty wojskowe na południu okupowanej Palestyny" - czytamy w oświadczeniu.

Grupa podała, że ostrzał był odpowiedzią na "ciągłą eskalację działań militarnych, ataki na infrastrukturę oraz popełnianie zbrodni na braciach w Libanie, Iranie, Iraku i Palestynie".

Celem ataku miały być "ważne cele wojskowe w Izraelu" - przekazała grupa w telewizji Al-Masirah. Zapowiedziała, że "operacje będą kontynuowane, dopóki agresja na wszystkich frontach nie zostanie zakończona".

Joanna Mazur
Joanna Mazur

Wcześniej w sobotę armia izraelska informowała o wykryciu rakiety wystrzelonej z Jemenu w kierunku Izraela i działaniach mających na celu przechwycenie pocisku. Zgodnie z informacjami portalu Times of Israel obiekt został skutecznie przechwycony i nie spowodował strat.

Blokada cieśniny Ormuz. Huti grożą podobnym ruchem. "Realna opcja"

Zaangażowanie się jemeńskich rebeliantów w wojnę może stanowić zagrożenie zwłaszcza dla żeglugi na Morzu Czerwonym i Zatoce Adeńskiej, którędy biegnie jeden z najważniejszych szlaków transportowych świata.

Przedstawiciel Huti mówił wcześniej CNN, że grupa jest gotowa przyłączyć się do wojny w celu wsparcia Iranu, jeśli USA i Izrael będą kontynuować ataki lub jeśli do walki włączą się inne kraje regionu. Zamknięcie cieśniny Bab al-Mandab u wybrzeży Jemenu jest "realną opcją" - oświadczył Mohammed Mansour, podsekretarz w ministerstwie informacji Huti.

Po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego Iran zamknął już cieśninę Ormuz - główny szlak transportu około 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i gaz ziemny.

Agata Sucharska
Agata Sucharska

Huti, którzy kontrolują znaczną część Jemenu, są sojusznikami Iranu w ramach tego, co Teheran nazwał "osią oporu", obok libańskiego Hezbollahu, palestyńskiego Hamasu i proirańskich ugrupowań zbrojnych w Iraku. Od rozpoczęcia wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi operujący z terytorium Jemenu rebelianci nie podejmowali w otwarty sposób działań ofensywnych.

Rebelianci Huti w 2014 roku przejęli kontrolę nad stolicą Jemenu, Saną. Dzięki stałym dostawom broni i wsparciu ze strony Iranu, stali się najbardziej spójną siłą militarną i polityczną tego kraju. Od października 2023 roku rebelianci powodują poważne zakłócenia na Morzu Czerwonym. Podczas wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy Huti często atakowali zarówno Izrael, jak i kojarzone z tym krajem statki handlowe.

