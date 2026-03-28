W skrócie Jemeńscy rebelianci Huti wspierani przez Iran wystrzelili rakiety w kierunku Izraela.

Izraelska armia poinformowała o wykryciu rakiety wystrzelonej z Jemenu w kierunku Izraela, która została skutecznie przechwycona bez spowodowania strat.

Huti zapowiedzieli możliwość zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab oraz podkreślili gotowość do dalszych operacji, jeśli ataki na Iran będą kontynuowane.

Proirańscy rebelianci Huti w Jemenie przystąpili do wojny na Bliskim Wschodzie - przekazała stacja CNN. W oświadczeniu grupa potwierdziła, że przeprowadziła pierwszy atak na Izrael od początku walki tego kraju i Stanów Zjednoczonych z Iranem.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Huti przeprowadzili atak na Izrael

"Siły Zbrojne Jemenu przeprowadziły pierwszą operację wojskową, używając serii pocisków balistycznych, wymierzonych w wrażliwe izraelskie obiekty wojskowe na południu okupowanej Palestyny" - czytamy w oświadczeniu.

Grupa podała, że ostrzał był odpowiedzią na "ciągłą eskalację działań militarnych, ataki na infrastrukturę oraz popełnianie zbrodni na braciach w Libanie, Iranie, Iraku i Palestynie".

Celem ataku miały być "ważne cele wojskowe w Izraelu" - przekazała grupa w telewizji Al-Masirah. Zapowiedziała, że "operacje będą kontynuowane, dopóki agresja na wszystkich frontach nie zostanie zakończona".

Wcześniej w sobotę armia izraelska informowała o wykryciu rakiety wystrzelonej z Jemenu w kierunku Izraela i działaniach mających na celu przechwycenie pocisku. Zgodnie z informacjami portalu Times of Israel obiekt został skutecznie przechwycony i nie spowodował strat.

Blokada cieśniny Ormuz. Huti grożą podobnym ruchem. "Realna opcja"

Zaangażowanie się jemeńskich rebeliantów w wojnę może stanowić zagrożenie zwłaszcza dla żeglugi na Morzu Czerwonym i Zatoce Adeńskiej, którędy biegnie jeden z najważniejszych szlaków transportowych świata.

Przedstawiciel Huti mówił wcześniej CNN, że grupa jest gotowa przyłączyć się do wojny w celu wsparcia Iranu, jeśli USA i Izrael będą kontynuować ataki lub jeśli do walki włączą się inne kraje regionu. Zamknięcie cieśniny Bab al-Mandab u wybrzeży Jemenu jest "realną opcją" - oświadczył Mohammed Mansour, podsekretarz w ministerstwie informacji Huti.

Po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego Iran zamknął już cieśninę Ormuz - główny szlak transportu około 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i gaz ziemny.

Huti, którzy kontrolują znaczną część Jemenu, są sojusznikami Iranu w ramach tego, co Teheran nazwał "osią oporu", obok libańskiego Hezbollahu, palestyńskiego Hamasu i proirańskich ugrupowań zbrojnych w Iraku. Od rozpoczęcia wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi operujący z terytorium Jemenu rebelianci nie podejmowali w otwarty sposób działań ofensywnych.

Rebelianci Huti w 2014 roku przejęli kontrolę nad stolicą Jemenu, Saną. Dzięki stałym dostawom broni i wsparciu ze strony Iranu, stali się najbardziej spójną siłą militarną i polityczną tego kraju. Od października 2023 roku rebelianci powodują poważne zakłócenia na Morzu Czerwonym. Podczas wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy Huti często atakowali zarówno Izrael, jak i kojarzone z tym krajem statki handlowe.

