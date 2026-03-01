Komunikat ze strony libańskiej organizacji terrorystycznej pojawił się w niedzielę - na ponad dobę od amerykańsko-izraelskiego uderzenia w Iran.

Hezbollah wskazuje, że "bez względu na cenę nie opuszczą pola walki".

Iran. Hezbollah wskazuje na USA i Izrael. "Stawimy czoła"

Przywódca ugrupowania szejk Naim Kasem wskazał, że Hebzollah "stawi czoła amerykańsko-izraelskiej agresji" na Iran i "wypełni swój obowiązek".

Jak informuje agenca AFP, członkowie Hezbollahu mają zgromadzić się w niedzielę na przedmieściach Bejrutu (stolica Libanu - red.), gdzie odbędzie się wiec poparcia dla zaatakowanego Iranu.

Media wskazują, że działań organizacji obawiają się oficjalne władze państwa. Prezydent Joseph Aoun zaznaczył, że decyzja o ewentualnym włączeniu się do konfliktu należy "wyłącznie do państwa libańskiego".

Jednocześnie AFP podkreśla, że do tej pory Hebzollah nie podjął żądnych działań w związku z amerykańsko-izraelską agresją na Iran. Podobnych działań nie podjęto także w połowie zeszłego roku w czasie wojny 12-dniowej.

Śmierć Alego Chamenei'ego. Hamas mówi o "straszliwej zbrodni"

Głos w sprawie ataku USA i Izraela na Iran zabrał także palestyński Hamas.

Jak wskazano w oświadczeniu po zabójstwie Alego Chamenei'ego: "Opłakujemy śmierć ajatollaha Alego Chamenei'ego. Udzielał on wszelkiego rodzaju wsparcia politycznego, dyplomatycznego i militarnego naszemu narodowi, naszej sprawie i naszemu ruchowi oporu".

Śmierć Chamenei'ego określono w komunikacie jako "straszliwą i haniebną zbrodnię". Pojawiły się również oskarżenia o "zbrodnię wojenną".

"Stany Zjednoczone i faszystowski rząd okupacyjny ponoszą pełną odpowiedzialność za tę rażącą agresję i haniebną zbrodnię przeciwko suwerenności Islamskiej Republiki Iranu, a także za jej poważne reperkusje dla bezpieczeństwa i stabilności regionu" - wskazano w oświadczeniu Hamasu.

Sojusznicy Iranu grożą USA i Izraelowi

Wcześniej, w sobotę, informowaliśmy także o groźbach ze strony jemeńskich Hutich. Jak podała agencja AP, Huti "zapowiedzieli wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael".

Kierownictwo Hutich nie wydało dotąd oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Organizacja zaprzestała ataków na szlaki handlowe na Morzu Czerwonym w ramach umowy z USA, które ze swojej strony wstrzymały działania przeciwko rebeliantom. Wstrzymano także ataki na Izrael.

Schetyna w "Śniadaniu Rymanowskiego": USA nie pozwolą na atak Izraela na Iran Polsat News Polsat News