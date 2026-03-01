Bliski Wschód
Sojusznicy Iranu grożą USA i Izraelowi. "Spełnimy nasz obowiązek"

Bartosz Kołodziejczyk

Sojusznik Iranu grozi Stanom Zjednoczonym i Izraelowi. Władze libańskiego Hezbollahu zapowiedziały, ze "stawią czoła amerykańsko-izraelskiej agresji". Z kolei Hamas nazwał zabicie najwyższego duchowego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chamenei'ego "straszliwą zbrodnią". Dzień wcześniej podobna deklaracja padła ze strony jemeńskich Hutich.

Grupa mężczyzn w tradycyjnych strojach, unoszących zaciśnięte pięści, wyrażających silne emocje podczas zgromadzenia, obok widoczna mapa z zaznaczoną granicą Libanu i nazwami większych miast.
Hezbollah i Hamas grożą USA i Izraelowi po śmierci Chamenei'egoAFP

Komunikat ze strony libańskiej organizacji terrorystycznej pojawił się w niedzielę - na ponad dobę od amerykańsko-izraelskiego uderzenia w Iran.

Hezbollah wskazuje, że "bez względu na cenę nie opuszczą pola walki".

Iran. Hezbollah wskazuje na USA i Izrael. "Stawimy czoła"

Przywódca ugrupowania szejk Naim Kasem wskazał, że Hebzollah "stawi czoła amerykańsko-izraelskiej agresji" na Iran i "wypełni swój obowiązek".

Jak informuje agenca AFP, członkowie Hezbollahu mają zgromadzić się w niedzielę na przedmieściach Bejrutu (stolica Libanu - red.), gdzie odbędzie się wiec poparcia dla zaatakowanego Iranu.

    Media wskazują, że działań organizacji obawiają się oficjalne władze państwa. Prezydent Joseph Aoun zaznaczył, że decyzja o ewentualnym włączeniu się do konfliktu należy "wyłącznie do państwa libańskiego".

    Jednocześnie AFP podkreśla, że do tej pory Hebzollah nie podjął żądnych działań w związku z amerykańsko-izraelską agresją na Iran. Podobnych działań nie podjęto także w połowie zeszłego roku w czasie wojny 12-dniowej.

    Śmierć Alego Chamenei'ego. Hamas mówi o "straszliwej zbrodni"

    Głos w sprawie ataku USA i Izraela na Iran zabrał także palestyński Hamas.

    Jak wskazano w oświadczeniu po zabójstwie Alego Chamenei'ego: "Opłakujemy śmierć ajatollaha Alego Chamenei'ego. Udzielał on wszelkiego rodzaju wsparcia politycznego, dyplomatycznego i militarnego naszemu narodowi, naszej sprawie i naszemu ruchowi oporu".

    Śmierć Chamenei'ego określono w komunikacie jako "straszliwą i haniebną zbrodnię". Pojawiły się również oskarżenia o "zbrodnię wojenną".

      "Stany Zjednoczone i faszystowski rząd okupacyjny ponoszą pełną odpowiedzialność za tę rażącą agresję i haniebną zbrodnię przeciwko suwerenności Islamskiej Republiki Iranu, a także za jej poważne reperkusje dla bezpieczeństwa i stabilności regionu" - wskazano w oświadczeniu Hamasu.

      Sojusznicy Iranu grożą USA i Izraelowi

      Wcześniej, w sobotę, informowaliśmy także o groźbach ze strony jemeńskich Hutich. Jak podała agencja AP, Huti "zapowiedzieli wznowienie ataków na morskie szlaki handlowe na Morzu Czerwonym oraz na Izrael".

      Kierownictwo Hutich nie wydało dotąd oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

      Organizacja zaprzestała ataków na szlaki handlowe na Morzu Czerwonym w ramach umowy z USA, które ze swojej strony wstrzymały działania przeciwko rebeliantom. Wstrzymano także ataki na Izrael.

