Śmiertelny atak na Morzu Czerwonym. Podejrzenia padają na Hutich

Cztery osoby nie żyją po ataku na masowiec na Morzu Czerwonym – podaje agencja Reutera. Do zdarzenia doszło ok. 100 km od kontrolowanego przez Huti portu w Hudajdzie. To już druga w ostatnich dniach napaść na statek w tym regionie od listopada 2024 r. Na razie nikt nie przyznał się do ataku, ale misja wojskowa Unii Europejskiej winą obarcza właśnie jemeńskich rebeliantów.