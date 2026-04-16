W skrócie Amerykańska marynarka wojenna prowadzi operację poszukiwania i niszczenia irańskich min morskich w cieśninie Ormuz.

Według Politico, żadna irańska mina nie została dotąd znaleziona, a część min mogła przemieścić się z prądami, co utrudnia rozminowanie szlaku.

Doradca Najwyższego Przywódcy Iranu ostrzegł, że Iran jest gotowy do potencjalnego zerwania zawieszenia broni i zatopienia amerykańskich okrętów.

Choć irański arsenał został uszczuplony w wyniku ataków USA i Izraela, to wywiad wojskowy USA jest pewny, że Iran zdołał rozmieścić miny morskie w cieśnienie Ormuz - relacjonuje Politico jeden z amerykańskich urzędników znających szczegóły operacji na Bliskim Wschodzie.

Do zachwiania światowymi rynkami wystarczyła groźba użycia siły wobec statków handlowych. W przypadku jednak, gdyby płynącą przez cieśninę jednostkę zniszczyła mina, oznaczałoby to wstrzymanie lub całkowite ustanie ruchu tankowców i chaos na globalnych rynkach.

Już teraz w Zatoce Perskiej i okolicach funkcjonuje ponad tuzin amerykańskich okrętów wojennych, a kolejne są w drodze. Choć ich głównym celem jest egzekwowanie blokady narzuconej przez Donalda Trumpa, to pełnią one również rolę trałowców. "Kierują one okrętami nawodnymi, helikopterami i podwodnymi dronami w niebezpiecznej misji, której celem jest zniszczenie trudnej do znalezienia broni, zanim ta zdetonuje" - podkreśla Politico.

Cieśnina Ormuz. Szukanie min utrudnione. Eksperci wyjaśniają

Steven Willis, emerytowany oficer marynarki wojennej z think tanku Center for Maritime Strategy (stworzonego przez organizację Navy Legue of The United States), porównuje polowanie na miny do zbierania mleczy w ogrodzie w taki sposób, by nie nadepnąć na inną roślinę.

Według eksperta pierwsze usunięcie "chwastów" nie gwarantuje sukcesu - obszar, który zostanie oczyszczony może być ponownie szybko zaminowany przez małe irańskie łodzie.

Poszukiwania utrudnia fakt, że Iran jest w stanie rozmieścić kilka różnych rodzajów min. Niektóre warianty umieszczane są na dnie morza i uwalniają ładunek bezpośrednio pod przepływającym statkiem. Inne z kolei są przymocowane do dna morskiego, z samym ładunkiem unoszącym się na powierzchni, a jeszcze inne poruszają się wraz z prądami.

Choć zadanie rozminowania szlaku wydaje się czasochłonne i niezwykle skomplikowane, to admirał Brad Copper, dowódca Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) zapewnił w weekend, że "bezpieczna trasa dla branży morskiej ma zostać udostępniona już wkrótce".

Symulacje przeprowadzone przez Bryana Clarka z Hudson Institute precyzują, że choć oczyszczenie całej cieśniny może zająć tygodnie, to na stworzenie bezpiecznego "przejścia" potrzeba Amerykanom jedynie kilku dni. Do czasu uzyskania jasnej deklaracji operatorzy komercyjni nie będą chcieli ryzykować utraty jednostek.

Szukają min w cieśninie Ormuz. W tle groźby Iranu

Jak zauważa Politico, do tej pory marynarka wojenna nie natrafiła na żadną irańską minę. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu przedstawiciele władz USA w rozmowach "The New York Times" ujawnili, że ładunków nie jest w stanie również znaleźć... reżim w Teheranie.

Iran miał bowiem zaminować cieśninę w sposób "chaotyczny", a część min mogła przemieścić się, dryfując z prądami morskimi. Choć Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej publikował mapy z "bezpiecznymi" trasami, to według Amerykanów są one nieprecyzyjne i nie gwarantują bezpiecznej żeglugi.

W poniedziałek Mohsen Rezaei, doradca Najwyższego Przywódcy Iranu Alego Chameneiego, ostrzegł, że Iran jest "w przeciwieństwie do USA" gotowy do ewentualnego zerwania zawieszenia broni.

- Wasze okręty zostaną zatopione przez nasze pociski. (…) Pan Trump chce pilnować cieśniny Ormuz. Czy to naprawdę pańskie zadanie? Czy to zadanie potężnej armii, takiej jak armia Stanów Zjednoczonych? - mówił w telewizyjnym wywiadzie.

Źródło: Politico, "The New York Times"

"Mieliśmy przegrać wybory prezydenckie w ubiegłym roku". Błaszczak o wynikach Czarnka Polsat News Polsat News