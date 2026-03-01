Słynny hotel stanął w płomieniach. Jest oświadczenie władz Dubaju
Szczątki irańskiego drona wywołały pożar na fasadzie hotelu Burdż Al Arab w Dubaju - przekazały lokalne władze. Jak poinformowano, w wyniku incydentu nikt nie został ranny. Dubaj od kilkunastu godzin pada ofiarą odwetowych ataków ze strony Iranu.
W skrócie
- Szczątki irańskiego drona spowodowały pożar na fasadzie hotelu Burdż Al Arab w Dubaju.
- Władze Dubaju poinformowały, że nikt nie został ranny, a służby natychmiast opanowały sytuację.
- Od kilkunastu godzin Dubaj doświadcza odwetowych ataków ze strony Iranu, wcześniej w wyniku incydentu na lotnisku ranne zostały cztery osoby.
"Władze potwierdzają, że przechwycono drona, a jego szczątki spowodowały niewielki pożar na zewnętrznej fasadzie hotelu Burdż Al Arab" - przekazało biuro prasowe Dubaju w mediach społecznościowych.
Jak dodano, bezpośrednio po pojawieniu się informacji o incydencie na miejsce wezwano odpowiednie służby, które "natychmiast zareagowały i opanowały sytuację". "W wyniku incydentu nikt nie został ranny" - poinformowano.
Atak na Iran. Pożar na fasadzie Burdż Al Arab w Dubaju
W mediach społecznościowych szybko pojawiły się nagrania publikowane przez naocznych świadków incydentu. Widać na nich ogień, który wybuchł w dolnej części ponad 300-metrowego budynku.
Burdż al-Arab, położony na sztucznej wyspie, jest jednym z najwyższych i najbardziej luksusowych hoteli na świecie. Budynek ma charakterystyczny kształt, przypominający żagiel, i należy do najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Dubaju.
Uderzenie w Burdż al-Arab to nie pierwszy incydent związany z irańskim atakiem odwetowym, do którego w ostatnich godzinach doszło w Dubaju. Wcześniej informowano m.in. o czterech osobach, które zostały ranne na położonym tam międzynarodowym lotnisku.