Bliski Wschód
Bliski Wschód

Słup dymu nad Bejrutem. Izrael przypuścił nocny atak, wzywa do ewakuacji

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Armia Izraela wydała polecenie ewakuacji dla kilkudziesięciu miast Libanu. We wtorek nad ranem doszło do kolejnych eksplozji w Bejrucie - podała agencja Reutera. Trwają ataki na cele związane organizacją terrorystyczną Hezbollah, która włączyła się do walki po stronie Iranu. "Dla waszego bezpieczeństwa musicie natychmiast ewakuować się ze swoich domów" - przekazał rzecznik izraelskiej armii.

Atak na południową dzielnicę Bejrutu. Kłęby dymu nad stolicą Libanu
Atak na południową dzielnicę Bejrutu, Liban. Izraelska armia wydała ostrzeżeniaFADEL ITANIAFP

W skrócie

  • Izraelska armia wydała nowe polecenie ewakuacji dla kilkudziesięciu miast Libanu po rozpoczęciu uderzeń na cele Hezbollahu.
  • Według doniesień medialnych nad Bejrutem we wtorek rano widoczny był dym, a eksplozje odnotowano w południowych przedmieściach miasta.
  • Hezbollah poinformował o wystrzeleniu dronów na terytorium Izraela w odpowiedzi na bombardowania, a izraelskie siły przechwyciły dwa drony nadlatujące z Libanu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef libańskiej proirańskiej organizacji Naim Kasem zapowiedział w niedzielę zemstę za atak USA i Izraela na Iran. Oświadczył wówczas, że Hezbollah "spełni obowiązek, stawiając czoło tej agresji".

W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelska armia rozpoczęła uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie. Podkreślono, że to odpowiedź na ostrzał rakietowy wspieranej przez Iran organizacji.

Eksplozje w Libanie. Kłęby dymu nad Bejrutem

Według nowych doniesień nad ranem we wtorek w stolicy Libanu - Bejrucie - można było dostrzec unoszący się dym. Izrael wydał kolejny nakaz ewakuacji dla kilkudziesięciu libańskich miast.

Jak podają CNN i agencja Reutera, oznaki eksplozji były dostrzegalne w południowych przedmieściach Bejrutu. Z kolei AFP informuje, że dym unosi się z miejsca powiązanej z Hezbollahem stacji telewizyjnej Al-Manar w dzielnicy Haret Hreik.

"Działania Hezbollahu zmuszają IDF (armię izraelską) do zdecydowanego działania przeciwko niemu (...). Dla waszego bezpieczeństwa musicie natychmiast ewakuować się ze swoich domów" - napisał na X rzecznik armii Avichay Adraee, wymieniając około 50 wiosek.

Zobacz również:

Donald Trump zapowiedział odwet po ataku na ambasadę USA w Rijadzie
Bliski Wschód

Trafiono ambasadę USA w Rijadzie. Donald Trump zapowiedział odwet

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    Ostrzeżenie obejmuje także dwa obszary na przedmieściach Bejrutu: gminę Ghobeiry i miasto Haret Hreik.

    "Znajdujecie się w pobliżu obiektów i interesów Hezbollahu, przeciwko którym IDF podejmie działania w niedalekiej przyszłości" - zaznaczył rzecznik izraelskiego wojska.

    Bliski Wschód. Wymiana ognia między Hezbollahem a siłami Izraela

    Wcześniej Hezbollah informował, że wystrzelił drony na terytorium Izraela "w odpowiedzi" na izraelskie bombardowania libańskich miast.

    Siły obronne Izraela uruchomiły z kolei alarm przeciwlotniczy dotyczący zauważenia wrogiego samolotu. Następnie poinformowały o przechwyceniu dwóch dronów nadlatujących z kierunku Libanu.

    Źródła: Reuters, AFP, CNN

    Zobacz również:

    Wojna w Iranie. Rosną straty USA i sojuszników
    Bliski Wschód

    Rosną straty Amerykanów i sojuszników. Nie żyje sześciu żołnierzy

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj
    Minister energii: Nie ma ryzyka, że zabraknie nam paliwaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze