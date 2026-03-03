W skrócie Izraelska armia wydała nowe polecenie ewakuacji dla kilkudziesięciu miast Libanu po rozpoczęciu uderzeń na cele Hezbollahu.

Według doniesień medialnych nad Bejrutem we wtorek rano widoczny był dym, a eksplozje odnotowano w południowych przedmieściach miasta.

Hezbollah poinformował o wystrzeleniu dronów na terytorium Izraela w odpowiedzi na bombardowania, a izraelskie siły przechwyciły dwa drony nadlatujące z Libanu.

Szef libańskiej proirańskiej organizacji Naim Kasem zapowiedział w niedzielę zemstę za atak USA i Izraela na Iran. Oświadczył wówczas, że Hezbollah "spełni obowiązek, stawiając czoło tej agresji".

W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelska armia rozpoczęła uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie. Podkreślono, że to odpowiedź na ostrzał rakietowy wspieranej przez Iran organizacji.

Eksplozje w Libanie. Kłęby dymu nad Bejrutem

Według nowych doniesień nad ranem we wtorek w stolicy Libanu - Bejrucie - można było dostrzec unoszący się dym. Izrael wydał kolejny nakaz ewakuacji dla kilkudziesięciu libańskich miast.

Jak podają CNN i agencja Reutera, oznaki eksplozji były dostrzegalne w południowych przedmieściach Bejrutu. Z kolei AFP informuje, że dym unosi się z miejsca powiązanej z Hezbollahem stacji telewizyjnej Al-Manar w dzielnicy Haret Hreik.

"Działania Hezbollahu zmuszają IDF (armię izraelską) do zdecydowanego działania przeciwko niemu (...). Dla waszego bezpieczeństwa musicie natychmiast ewakuować się ze swoich domów" - napisał na X rzecznik armii Avichay Adraee, wymieniając około 50 wiosek.

Ostrzeżenie obejmuje także dwa obszary na przedmieściach Bejrutu: gminę Ghobeiry i miasto Haret Hreik.

"Znajdujecie się w pobliżu obiektów i interesów Hezbollahu, przeciwko którym IDF podejmie działania w niedalekiej przyszłości" - zaznaczył rzecznik izraelskiego wojska.

Bliski Wschód. Wymiana ognia między Hezbollahem a siłami Izraela

Wcześniej Hezbollah informował, że wystrzelił drony na terytorium Izraela "w odpowiedzi" na izraelskie bombardowania libańskich miast.

Siły obronne Izraela uruchomiły z kolei alarm przeciwlotniczy dotyczący zauważenia wrogiego samolotu. Następnie poinformowały o przechwyceniu dwóch dronów nadlatujących z kierunku Libanu.

Źródła: Reuters, AFP, CNN

