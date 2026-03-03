W skrócie Siergiej Ławrow ostrzega, że działania USA i Izraela wobec Iranu mogą doprowadzić do intensyfikacji irańskiego programu nuklearnego.

Rosja twierdzi, że nie znalazła dowodów na zamiar zdobycia broni atomowej przez Iran i potępia atak na ten kraj.

Władimir Putin opisał ajatollaha Alego Chameneiego jako wybitnego męża stanu i zadeklarował działania mające złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Trump podkreśla, że jednym z powodów organizacji ataku na Iran są nuklearne ambicje Teheranu, które miałyby zagrażać bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Podobne argumenty wysuwa również premier Izraela, Binjamin Netanjahu.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Siergiej Ławrow wskazał jednak, że działania podjęte na Bliskim Wschodzie przez Waszyngton i Jerozolimę mogą ostatecznie obrócić się przeciwko nim.

Atak na Iran obróci się przeciwko USA i Izraelowi? Ostrzeżenie z Moskwy

Minister spraw zagranicznych Rosji - kraju będącego sojusznikiem Iranu - wróży, że w zaatakowanym kraju "pojawią się siły, których celem będzie zrobienie dokładnie tego, czego Amerykanie chcą uniknąć".

Ławrow przewiduje, że Teheran będzie dążył do stworzenia własnej bomby nuklearnej. - USA nie atakują tych, którzy mają bomby atomowe - zauważył rosyjski dyplomata.

Stwierdził też, że w "nuklearnym wyścigu" wezmą prawdopodobnie udział także inne kraje Bliskiego Wschodu. W jego przekonaniu, proces doprowadzi do tego, że rozprzestrzenianie się broni atomowej wymknie się spod kontroli.

Rosja potępia atak na Iran. Putin opłakuje śmierć ajatollaha

Ławrow wskazał, że Moskwa wciąż nie odnalazła dowodów na to, że Teheran kiedykolwiek dążył do pozyskania własnej bomby atomowej. Rosja jednoznacznie potępiła też atak na Iran.

Władimir Putin stwierdził, że ajatollah Ali Chamenei, który zginął w czasie sobotniego nalotu, padł ofiarą "cynicznego morderstwa". Najwyższego przywódcę Iranu ocenił jako "wybitnego męża stanu".

Kreml poinformował, że prezydent Rosji rozmawiał już z niektórymi z przywódców na Bliskim Wschodzie. Zadeklarować miał też, że podejmie wysiłki celem "choćby niewielkiego złagodzenia napięć".

Źródło: Reuters

"Wydarzenia": Ofensywa PiS. Prezes zapowiada początek marszu po władzę Polsat News