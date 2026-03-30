Bliski Wschód
Skandal w Jerozolimie, jest reakcja Netanjahu. "Poleciłem władzom"

Oprac.: Marta Stępień

Premier Izraela Binjamin Netanjahu oznajmił, że zwrócił się do "odpowiednich władz" z prośbą o umożliwienie łacińskiemu patriarsze Jerozolimy wejścia do Bazyliki Grobu Pańskiego i "odprawienia nabożeństw według własnego uznania". W Niedzielę Palmową kardynał Pierbattista Pizzaballa nie został dopuszczony do świątyni przez izraelską policję.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Kardynał Pierbattista Pizzaballa zostanie dopuszczony do bazyliki w Jerozolimie

W skrócie

  • Premier Izraela Binjamin Netanjahu zwrócił się do władz o umożliwienie łacińskiemu patriarsze Jerozolimy wejścia do Bazyliki Grobu Pańskiego po krytyce związanej z odmową dostępu w Niedzielę Palmową.
  • Łaciński Patriarchat Jerozolimy poinformował, że izraelska policja nie wpuściła duchownych do Bazyliki Grobu Pańskiego ze względów bezpieczeństwa, co określono jako bezprecedensową sytuację.
  • Ograniczenia w dostępie do miejsc świętych w Jerozolimie spotkały się z krytyką krajów Zatoki Perskiej oraz reakcją papieża Leona XIV.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W odpowiedzi na powszechną krytykę premier Izraela Binjamin Netanjahu poinformował, że w poniedziałek rano zwrócił się do "odpowiednich władz" z prośbą o umożliwienie łacińskiemu patriarsze "natychmiastowego i pełnego dostępu" do Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Netanjahu reaguje po skandalu w Jerozolimie. "Poleciłem władzom"

W swoim oświadczeniu w serwisie X Netanjahu stwierdził, że w ciągu ostatnich dni "Iran wielokrotnie atakował rakietami balistycznymi miejsca święte wszystkich trzech religii monoteistycznych w Jerozolimie". Dodał, że podczas jednego z nalotów "odłamki pocisku rozbiły się kilka metrów od Bazyliki Grobu Pańskiego".

Netanjahu oświadczył, że "aby chronić wiernych, Izrael zwrócił się do przedstawicieli wszystkich wyznań z prośbą o tymczasowe powstrzymanie się od odprawiania nabożeństw w chrześcijańskich, muzułmańskich i żydowskich miejscach świętych na Starym Mieście w Jerozolimie".

"Ze względu na szczególną troskę o jego bezpieczeństwo, kardynał Pierbattista Pizzaballa został poproszony o powstrzymanie się od odprawienia mszy w Bazylice Grobu Pańskiego. Choć rozumiem te obawy, gdy tylko dowiedziałem się o incydencie z kardynałem, poleciłem władzom, aby umożliwiły patriarsze odprawienie nabożeństw zgodnie z jego wolą" - oznajmił Netanjahu.

Zobacz również:

Kard. Pierbattista Pizzaballa niewpuszczony do Bazyliki Grobu Pańskiego przez izraelską policję
Bliski Wschód

Nie dopuścili kardynała do Bazyliki Grobu Pańskiego. Skandal w Izraelu

Wcześniej biuro izraelskiego premiera podało w oświadczeniu, że zakaz nie miał "żadnego złego zamiaru", a jedynie wynikał z obaw o bezpieczeństwo uczestników uroczystości.

"Biorąc jednak pod uwagę świętość tygodnia poprzedzającego Wielkanoc dla chrześcijan na całym świecie, izraelskie służby bezpieczeństwa opracowują plan, który ma umożliwić przywódcom Kościoła odprawianie nabożeństw w tym świętym miejscu w nadchodzących dniach" - dodało biuro Netanjahu.

Jerozolima: Kardynał niewpuszczony do Bazyliki Grobu Pańskiego

W niedzielę Łaciński Patriarchat Jerozolimy informował, że izraelska policja uniemożliwiła tamtejszym duchownym wejście na teren Bazyliki Grobu Pańskiego w celu odprawienia mszy świętej. Zdarzyło się to po raz pierwszy od stuleci.

"Po raz pierwszy od wieków głowy Kościoła nie mogły odprawić mszy świętej w Niedzielę Palmową w Bazylice Grobu Pańskiego" - podawał patriarchat w oświadczeniu. "Ten incydent stanowi poważny precedens i lekceważy wrażliwość miliardów ludzi na całym świecie, którzy w tym tygodniu patrzą w stronę Jerozolimy" - dodano.

Patriarchat przekazał, że kardynał Pierbattista Pizzaballa i kustosz Ziemi Świętej ojciec Francesco Ielpo "zostali zatrzymani w drodze, gdy postępowali prywatnie i bez żadnych cech procesji lub aktu ceremonialnego, i zostali zmuszeni do zawrócenia". Uniemożliwienie im wejścia do świątyni określono jako "ewidentnie nierozsądny i rażąco nieproporcjonalny środek". Patriarchat oskarżył również władze Izraela o "pochopną i zasadniczo błędną decyzję, opartą na niewłaściwych przesłankach".

Zobacz również:

Patriarsze Jerozolimy uniemożliwiono odprawienie mszy w Bazylice Grobu Pańskiego. Kardynał Grzegorz Ryś wydał oświadczenie
Polska

Kardynał Ryś reaguje na skandal w Jerozolimie. Wydał oświadczenie

Niedzielna decyzja o niewpuszczeniu duchownych do Bazyliki Grobu Pańskiego nastąpiła po tym, jak wcześniej władze Izraela ograniczyły dostęp do innych miejsc kultu religijnego we Wschodniej Jerozolimie, w tym do meczetu Al-Aksa czy Ściany Płaczu. Powoływano się przy tym na względy bezpieczeństwa w związku z trwającą wojną z Iranem. Patriarchat informował wcześniej o odwołaniu w Jerozolimie tradycyjnej procesji Niedzieli Palmowej.

Do tej pory - mimo toczących się w regionie w przeszłości wojen - radykalne ograniczenia dostępu do miejsc świętych w Izraelu, szczególnie w okresach ważnych wydarzeń religijnych, były rzadkością - podaje stacja CNN.

Ograniczenia w Jerozolimie. Protestują m.in. kraje Zatoki Perskiej

Izraelska policja w oświadczeniu potwierdzała, że we współpracy z przedstawicielem łacińskiego patriarchy zatwierdziła wcześniej ograniczoną liczbę uroczystości w Bazylice Grobu Pańskiego. Służby informowały, że wszystkie miejsca święte na Starym Mieście w Jerozolimie zostały "zamknięte dla wiernych, zwłaszcza te, które nie mają standardowych stref ochronnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego".

"Stare Miasto i miejsca święte stanowią złożony obszar, który nie pozwala na dostęp dużym pojazdom ratowniczym" - tłumaczono.

Wcześniej liczba Żydów, którym wolno modlić się przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie, została ograniczona do 50 osób dziennie, natomiast muzułmanom od początku wojny z Iranem, która wybuchła 28 lutego, całkowicie zabroniono wstępu do meczetu Al-Aksa, w tym także przez okres trwania Ramadanu.

Na początku marca Arabia Saudyjska, Jordania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Indonezja, Pakistan, EgiptTurcja potępiły decyzję Izraela o dalszym zamknięciu meczetu. Państwa te stwierdziły, że "dyskryminacyjne i arbitralne ograniczenia dostępu do miejsc kultu stanowią rażące naruszenie prawa międzynarodowego".

Zobacz również:

W Jerozolimie odwołano część uroczystości wielkanocnych
Bliski Wschód

Święta w cieniu wojny na Bliskim Wschodzie. Watykan ogłasza

Papież Leon XIV zabrał głos. Włochy wzywają ambasadora Izraela

Tymczasem podczas mszy świętej w niedzielę w Watykanie papież Leon XIV powiedział, że Bóg odrzuca modlitwy przywódców, którzy wszczynają wojny i mają "ręce pełne krwi". Dodał również, że jego modlitwy są "bardziej niż kiedykolwiek z chrześcijanami Bliskiego Wschodu, którzy cierpią z powodu brutalnego konfliktu i w wielu przypadkach nie mogą w pełni sprawować liturgii tych świąt".

Przemawiając do dziesiątek tysięcy ludzi na placu Świętego Piotra w Niedzielę Palmową, papież nazwał konflikt "okrutnym" i powiedział, że Jezusa nie można wykorzystywać do usprawiedliwiania jakichkolwiek wojen.

Na sytuację w Jerozolimie zareagowali przywódcy wielu krajów, w tym Włoch, Francji czy Polski. Włoski minister spraw zagranicznych Antonio Tajani w serwisie X oznajmił, że polecił ambasadorowi Włoch w Izraelu złożenie oficjalnego protestu i poinformował o wezwaniu do siedziby resortu w poniedziałek ambasadora Izraela w Rzymie.

Źródło: CNN

Zobacz również:

Rebelianci Huti przeprowadzili pierwszy atak na Izrael od wybuchu wojny tego kraju i USA z Iranem. Zdjęcie archiwalne
Bliski Wschód

Sojusznicy Iranu przystępują do wojny. Wystrzelili rakiety na Izrael

"Chcieliśmy dać wyraz". Głosował inaczej niż reszta PiS. Teraz Szczucki wyjaśniaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze