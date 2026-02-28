W skrócie Pracownicy polskiej ambasady w Iranie są bezpieczni, a w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest tylko kilku Polaków.

Ministerstwo spraw zagranicznych apeluje o unikanie podróży na Bliski Wschód oraz zaleca osobom przebywającym w regionie szybkie opuszczenie go.

Izrael i USA przeprowadziły ataki na cele w Iranie, na co Teheran odpowiedział bombardowaniem celów w Izraelu oraz amerykańskich bazach na Bliskim Wschodzie.

"Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem" - przekazał we wpisie na platformie X szef polskiego MSZ.

"Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację" - dodał Sikorski.

Wcześniej rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował, że w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest pięcioro polskich obywateli przebywających obecnie w Iranie. Jak zaznaczył, nie ma na tę chwilę informacji, by jacykolwiek Polacy ucierpieli w sobotnich atakach.

Apel MSZ w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie

W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ministerstwo spraw zagranicznych apeluje o zrezygnowanie z wszelkich podróży w ten region. Osoby, które się tam znajdują powinny w miarę możliwości jak najszybciej wyjechać.

"Ponownie zdecydowanie odradzamy podróże do oraz przez region Bliskiego Wschodu. Osobom, które nie opuściły regionu i nadal przebywają na miejscu, zalecamy bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb bezpieczeństwa oraz stałe monitorowanie komunikatów polskich placówek. Przypominamy też o rejestracji w systemie Odyseusz", napisał na platformie X Wewiór.

Bliski Wschód. Atak USA i Izraela na Iran. Teheran odpowiada

W sobotę ranoIzrael i USA rozpoczęły wspólne ataki na cele w Iranie. Pentagon nadał operacji uderzenia na Iran kryptonim "Epicka Furia".

W atakach zbombardowano m.in. Teheran, gdzie pociski miały zniszczyć m.in. rezydencję ajatollaha Aliego Chameneia. Nie wiadomo, czy przywódca został poszkodowany w ataku. Celem uderzeń byli również szef sztabu sił zbrojnych Abdolrahim Musawi, prezydent Masud Pezeszkian, sekretarz irańskiej Rady Obrony Ali Szamkani oraz sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Laridżani.

W odpowiedzi na ataki Iran rozpoczął bombardowania Izraela oraz amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie. Irańskie pociski spadły m.in. w Bahrajnie, Dubaju, Abu Zabi, Kuwejcie czy stolicy Kataru - Dosze.

