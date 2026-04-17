W skrócie Radosław Sikorski zadeklarował wsparcie Polski dla brytyjsko-francuskiej inicjatywy odblokowania cieśniny Ormuz i podkreślił znaczenie utrzymania zawieszenia broni między USA i Iranem.

Podczas wideokonferencji omawiano plany wielonarodowej misji morskiej i wskazywano na konieczność utrzymania wolnego transportu surowców energetycznych przez cieśninę.

Minister spraw zagranicznych Iranu ogłosił ponowne otwarcie cieśniny Ormuz po porozumieniu o zawieszeniu broni między Izraelem a Libanem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przedstawiciele blisko 50 państw i organizacji, w tym m.in. Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) wzięli udział w piątkowej wideokonferencji poświęconej kryzysowi wywołanemu zablokowaniem żeglugi w cieśninie Ormuz.

Główną kwestią poruszoną w czasie rozmów była zgłoszona przez Francję i Wielką Brytanię inicjatywa mająca na celu podjęcie kroków umożliwiających ponowny przepływ statków przez strategiczny obszar.

Sikorski na konferencji dotyczącej odblokowania cieśniny Ormuz

Polski rząd reprezentował Radosław Sikorski, który oświadczył, że Polska jest gotowa do współpracy w ramach działań zmierzających do otwarcia cieśniny. Wskazał też, że sukces wysiłków zależy od utrzymania zawieszenia broni pomiędzy USA i Iranem.

Przedstawiciele państw omawiali plany dotyczące wielonarodowej pokojowej misji morskiej. Po zakończeniu konfliktu miałaby ona zająć się usuwaniem min i udrażnianiem obszaru. Uczestnicy konferencji wskazywali też, że transport surowców energetycznych przez cieśninę musi pozostać bezpłatny i wolny od dodatkowych restrykcji.

Sikorki wyrażał nadzieję na przedłużenie obowiązywania zawieszenia broni i rozwiązanie sporu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem na zasadach dyplomacji.

Kryzys na Bliskim Wschodzie a wojna w Ukrainie

Podczas wideokonferencji wybrzmiał także temat rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wskazywano, że sytuacja na Bliskim Wschodzie i zaangażowanie w nią wielu państw nie może oderwać wzroku świata od tragedii, z jaką mierzą się na co dzień mieszkańcy okupowanego kraju.

Rozmowy dotyczyły także korzyści, jakie Kreml czerpie z sytuacji w regionie, przede wszystkim wzrostu cen surowców energetycznych. Podkreślano, że należy utrzymać dotychczasową presję wobec Rosji.

Wskazywano również, że należy podjąć kroki celem uniemożliwienia Moskwie wykorzystywania globalnych kryzysów do finansowania działań prowadzonych przeciwko Ukrainie.

Cieśnina Ormuz ponownie otwarta. "W pełni gotowa do przepływania"

W piątek minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi ogłosił, że w wyniku porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Libanem, nastąpi ponowne otwarcie żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Irański polityk zaznaczył, że ruch odbywać się będzie "na uzgodnionej trasie, jak już ogłosiła Organizacja Portów i Marynarki Handlowej Islamskiej Republiki Iranu". Do słów dyplomaty odniósł się już Donald Trump.

"Iran właśnie ogłosił, że cieśnina Ormuz została całkowicie otwarta i jest w pełni gotowa do przepływania. Dziękuję" - napisał.

Obowiązywanie zawieszenia broni pomiędzy Teheranem a Waszyngtonem potrwać ma co najmniej do 22 kwietnia.

