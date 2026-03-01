Bliski Wschód
Bliski Wschód

Seria uderzeń na lotniska na Bliskim Wschodzie. Kilkanaście osób rannych

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Jedna osoba zginęła, a siedem kolejnych zostało rannych w nocnym ataku drona na lotnisko w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do podobnego zdarzenia doszło także w Dubaju. Tam w wyniku uderzenia uszkodzona została główna hala portu lotniczego, a ranne zostały cztery osoby.

Terminal lotniska z pustymi bramkami odlotów oraz zniszczoną i zadymioną przestrzenią, gdzie na podłodze leżą fragmenty konstrukcji i panuje ograniczona widoczność.
Atak na Iran. Uderzenia w lotniska w Abu Zabi i Dubaju, są ranniVisegrád 24 / NEXTA / Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych w wyniku nocnego ataku drona na lotnisko w Abu Zabi.
  • W Dubaju doszło do incydentu na lotnisku, gdzie uderzenie spowodowało obrażenia u czterech osób i pomniejsze zniszczenia.
  • Ministerstwo obrony ZEA poinformowało o przechwyceniu większości z 137 rakiet i 209 dronów wystrzelonych z Iranu, po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według komunikatu operatora lotniska w Abu Zabi ofiarą śmiertelną ataku dronowego jest Azjata. W wyniku uderzenia zginęła jedna osoba, a kolejne siedem zostało rannych.

Z kolei służby prasowe władz Dubaju poinformowały o "incydencie" na tamtejszym lotnisku, w wyniku którego doszło do "pomniejszych zniszczeń" w głównej hali, a czterech pracowników zostało rannych. 

Atak na Iran. Drony spadły na lotniska w Abu Zabi i Dubaju

Źródła agencji Reutera przekazały, że jeden z terminali lotniska, jednego z najruchliwszych na świecie, został uszkodzony podczas nocnego irańskiego ataku odwetowego.

Ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosiło, że z Iranu wystrzelono w stronę ZEA 137 rakiet i 209 dronów, przy czym znaczna większość została przechwycona.

Wojska irańskie wystrzeliły rakiety w kierunku Izraela, ZEA, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie w odwecie za rozpoczęty w sobotę rano izraelsko-amerykański atak na Iran. 

Po uderzeniach prezydent USA Donald Trump ogłosił śmierć najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.

Zobacz również:

Atak na Iran. Pożar na fasadzie Burdż Al Arab w Dubaju
Bliski Wschód

Słynny hotel stanął w płomieniach. Jest oświadczenie władz Dubaju

Dorota Hilger
Dorota Hilger
"Wydarzenia": Ostrzelany tramwaj? Niebezpieczny incydent w WarszawiePolsat News

Najnowsze