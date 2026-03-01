Seria uderzeń na lotniska na Bliskim Wschodzie. Kilkanaście osób rannych

W skrócie Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych w wyniku nocnego ataku drona na lotnisko w Abu Zabi.

W Dubaju doszło do incydentu na lotnisku, gdzie uderzenie spowodowało obrażenia u czterech osób i pomniejsze zniszczenia.

Ministerstwo obrony ZEA poinformowało o przechwyceniu większości z 137 rakiet i 209 dronów wystrzelonych z Iranu, po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran.

Według komunikatu operatora lotniska w Abu Zabi ofiarą śmiertelną ataku dronowego jest Azjata. W wyniku uderzenia zginęła jedna osoba, a kolejne siedem zostało rannych.

Z kolei służby prasowe władz Dubaju poinformowały o "incydencie" na tamtejszym lotnisku, w wyniku którego doszło do "pomniejszych zniszczeń" w głównej hali, a czterech pracowników zostało rannych.

Atak na Iran. Drony spadły na lotniska w Abu Zabi i Dubaju

Źródła agencji Reutera przekazały, że jeden z terminali lotniska, jednego z najruchliwszych na świecie, został uszkodzony podczas nocnego irańskiego ataku odwetowego.

Ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosiło, że z Iranu wystrzelono w stronę ZEA 137 rakiet i 209 dronów, przy czym znaczna większość została przechwycona.

Wojska irańskie wystrzeliły rakiety w kierunku Izraela, ZEA, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie w odwecie za rozpoczęty w sobotę rano izraelsko-amerykański atak na Iran.

Po uderzeniach prezydent USA Donald Trump ogłosił śmierć najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.

