Seria uderzeń na lotniska na Bliskim Wschodzie. Kilkanaście osób rannych
Jedna osoba zginęła, a siedem kolejnych zostało rannych w nocnym ataku drona na lotnisko w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do podobnego zdarzenia doszło także w Dubaju. Tam w wyniku uderzenia uszkodzona została główna hala portu lotniczego, a ranne zostały cztery osoby.
W skrócie
- Jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych w wyniku nocnego ataku drona na lotnisko w Abu Zabi.
- W Dubaju doszło do incydentu na lotnisku, gdzie uderzenie spowodowało obrażenia u czterech osób i pomniejsze zniszczenia.
- Ministerstwo obrony ZEA poinformowało o przechwyceniu większości z 137 rakiet i 209 dronów wystrzelonych z Iranu, po izraelsko-amerykańskim ataku na Iran.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Według komunikatu operatora lotniska w Abu Zabi ofiarą śmiertelną ataku dronowego jest Azjata. W wyniku uderzenia zginęła jedna osoba, a kolejne siedem zostało rannych.
Z kolei służby prasowe władz Dubaju poinformowały o "incydencie" na tamtejszym lotnisku, w wyniku którego doszło do "pomniejszych zniszczeń" w głównej hali, a czterech pracowników zostało rannych.
Atak na Iran. Drony spadły na lotniska w Abu Zabi i Dubaju
Źródła agencji Reutera przekazały, że jeden z terminali lotniska, jednego z najruchliwszych na świecie, został uszkodzony podczas nocnego irańskiego ataku odwetowego.
Ministerstwo obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosiło, że z Iranu wystrzelono w stronę ZEA 137 rakiet i 209 dronów, przy czym znaczna większość została przechwycona.
Wojska irańskie wystrzeliły rakiety w kierunku Izraela, ZEA, Bahrajnu, Kataru i innych państw na Bliskim Wschodzie w odwecie za rozpoczęty w sobotę rano izraelsko-amerykański atak na Iran.
Po uderzeniach prezydent USA Donald Trump ogłosił śmierć najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia.