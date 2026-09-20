Bliski Wschód

Bliski Wschód

Seria ostrzeżeń z ambasad USA dla obywateli. "Ryzyko gwałtownej eskalacji"

Jan Nalepa

Jan Nalepa

Ambasady USA wczesnym rankiem wysłały ostrzeżenia do obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy przebywają na Bliskim Wschodzie. "Wspierani przez Iran jemeńscy Huti prowadzą działania zbrojne przeciwko Arabii Saudyjskiej, w tym przeciwko cywilnym portom lotniczym. Konflikt ten może ulec gwałtownej eskalacji" - przekazało Biuro Spraw Konsularnych Departamentu Stanu USA. W sobotę w Rijadzie pojawiały się doniesienia o eksplozjach przy lotnisku.

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Płonący wojskowy pojazd emituje czarny dym na pustynnym terenie, obok stanowisko z piasku i drugi pojazd.
Pilne komunikaty dla obywateli USA na Bliskim Wschodzie. Możliwa "gwałtowna eskalacja"- / ANSARULLAH MEDIA CENTREAFP

Wczesnym rankiem w niedzielę czasu lokalnego ambasady USA na całym Bliskim Wschodzie wydały alerty bezpieczeństwa dla obywateli amerykańskich w regionie - przekazało CBS News. Powodem tego jest "ryzyko nieprzewidzianej eskalacji" konfliktu.

W opublikowanym komunikacie Biuro Spraw Konsularnych Departamentu Stanu USA zaapelowało do Amerykanów o zachowanie zwiększonej czujności. Zastrzeżono również, że mogą zaistnieć odwołania lotów, zamknięcia przestrzeni powietrznej i zakłócenia w ruchu podróżnym.

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Dorota Hilger

Bliski Wschód. Ambasady USA wydało alerty: Ryzyko eskalacji

"Wspierani przez Iran jemeńscy Huti prowadzą działania zbrojne przeciwko Arabii Saudyjskiej, w tym przeciwko cywilnym portom lotniczym. Konflikt ten może ulec gwałtownej eskalacji" - zaznaczył departament.

Instytucja stanowczo również odradzała obywatelom podróż na i przez tereny Bliskiego Wschodu. Te, które mimo wszystko się na to zdecydują poproszono o śledzenie informacji dotyczących funkcjonowania lotnisk i linii lotniczych.

"Obiekty dyplomatyczne USA, w tym te położone poza Bliskim Wschodem, stały się celem ataków. Iran i grupy popierające Teheran mogą atakować inne obiekty związane z interesami USA za granicą lub związane ze Stanami Zjednoczonymi i Amerykanami na całym świecie, w tym przedsiębiorstwa i inne instytucje" - zakończono.

Ostrzeżenia opublikowały ambasady USA w: Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Kuwejcie, Libanie, Jordanii, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze.

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Jan Nalepa

Arabia Saudyjska. Jemeńscy Huti "kontynuują eskalację konfliktu", obrali za cel Rijad

W sobotę oświadczenie wydał też Turki al-Malki, rzecznik sił koalicji saudyjskiej walczącej z Huti. Poinformował, że królewskie siły obrony przeciwlotniczej przechwyciły pocisk balistyczny wystrzelony w kierunku stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadu. "Terroryści z Huti kontynuują eskalację konfliktu przez próby ostrzeliwania celów cywilnych w Rijadzie, zamieszkałym przez osiem milionów ludzi" - przekazał oficer.

Również w środę Interia informowała o doniesieniach ze stolicy Arabii Saudyjskiej o eksplozji przy tamtejszym lotnisku oraz alarmach jakie miały rozbrzmieć w całym mieście.

CBS News przypomniało, że w ostatnich tygodniach nasiliły się walki między Arabią Saudyjską a jemeńskimi rebeliantami Huti, którzy przejęli kontrolę nad rozległymi obszarami wybrzeża Morza Czerwonego, a także nad kilkoma wyspami w kluczowej cieśninie Bab al-Mandab. Spowodowało to dodatkową presję na i tak już nadwyrężone światowe dostawy ropy.

Kluczowy rurociąg naftowy Arabii Saudyjskiej, łączący wschód z zachodem kraju, został uszkodzony na początku września w wyniku ataków dronów. Mimo, że nikt oficjalnie nie przyznał się do ataku, uważa się, że przeprowadziły go wspierane przez Iran milicje działające w Iraku. Ponadto od lipca Huti próbują zablokować saudyjskie porty.

Źródło: CBS

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