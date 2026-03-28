W skrócie Zjednoczone Emiraty Arabskie odparły irański atak rakiet i dronów, pięć osób zostało lekko rannych.

W Bahrajnie i Kuwejcie rozbrzmiały alarmy powietrzne, a Gwardia narodowa Kuwejtu zestrzeliła sześć dronów.

Izrael przeprowadził ataki na południowy Liban, w wyniku których zginęło co najmniej osiem osób, w tym troje dzieci, a 24 zostały ranne.

"Przechwytujemy pociski manewrujące i bezzałogowe statki powietrzne wystrzelone z Iranu" - oświadczyło Ministerstwo Obrony w Abu Zabi. Służby podjęły działania gaśnicze w strefie przemysłowej Khalifa.

Rządowe biuro prasowe sprecyzowało, że na skutek spadających odłamków lekkich obrażeń doznało pięciu obywateli Indii.

Bliski Wschód. Iran wystrzelił rakiety, alarmy w Kuwejcie, Bahrajnie i ZEA

W Bahrajnie MSW dwukrotnie uruchamiało syreny, apelując, by ludność "udała się w najbliższe bezpieczne miejsce".

Gwardia narodowa Kuwejtu poinformowała natomiast o zestrzeleniu sześciu dronów w ciągu minionej doby oraz uszkodzeniu infrastruktury w porcie Szuwajch.

Z kolei armia Izraela kontynuowała w piątek ataki na południową część Libanu. AFP cytuje libańską agencję informacyjną ANI, która poinformowała, że izraelskie lotnictwo bez uprzedzenia zbombardowało w piątek jedną z dzielnic na południowych przedmieściach Bejrutu.

Podkreślono, że był to jeden z trzech ataków tego dnia. W pierwszym, przeprowadzonym jeszcze o świcie, zginęły co najmniej dwie osoby; brak informacji o możliwych ofiarach kolejnych dwóch - popołudniowego i wieczornego.

W odrębnych atakach, które izraelska armia również przeprowadziła w piątek na południu Libanu, zginęło sześć osób, w tym troje dzieci, a 17 zostało rannych. Według libańskiego Ministerstwa Zdrowia na równinie Bekaa na wschodzie kraju, w wyniku nalotu zginęła kobieta w ciąży z bliźniakami, a siedem innych osób zostało rannych.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Seria wzajemnych ataków trwa od miesiąca

W rozpoczętej 28 lutego przez Izrael i USA wojnie z Iranem, władze w Teheranie regularnie atakują państwa Zatoki Perskiej. Stacja CNN przekazała, że w poniedziałek w Islamabadzie szefowie dyplomacji Pakistanu, Turcji, Egiptu oraz Arabii Saudyjskiej przeprowadzą rozmowy poświęcone sposobom uregulowania konfliktu.

Pakistan stał się kluczowym pośrednikiem w kontaktach dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, przekazując Iranowi 15-punktowy amerykański plan pokojowy.

Natomiast dwa dni po rozpoczęciu ataków USA i Izraela na Iran, Hezbollah, który operuje z południowego Libanu, zaczął ostrzał izraelskiego terytorium. W odpowiedzi armia Izraela prowadzi bombardowania celów, które mają być powiązane z terrorystyczną organizacją.

Władze Libanu podkreślają, że ofiarami izraelskich ataków są przede wszystkim cywile. Według Bejrutu od 2 marca w ich wyniku śmierć poniosło ponad 1,1 tys. osób, w tym co najmniej 122 dzieci, a ponad 3,3 tys. zostało rannych. Ponadto ok. milion ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia domów.

