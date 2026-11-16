W skrócie Według Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w Cieśninie Ormuz na miny morskie wpłynęły dwa tankowce, a łącznie w ciągu doby doszło tam do sześciu incydentów.

Cieśnina Ormuz jest zamknięta od 12 lipca, a statki mogą przez nią przepływać jedynie po uzyskaniu autoryzacji irańskich władz i pod ich ścisłym nadzorem.

Na Bliski Wschód przybył amerykański lotniskowiec USS Roosevelt, dołączając do dwóch innych jednostek stacjonujących w regionie, co jest pierwszym takim zgrupowaniem od kwietnia.

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Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że dwa tankowce płynące bez autoryzacji Iranu wpłynęły w nocy z niedzieli na poniedziałek na miny morskie zainstalowane w cieśninie Ormuz. Według Teheranu jeden ze statków zatonął.

"W ciągu ostatnich kilku godzin dwa tankowce płynące nielegalną trasą w południowej części cieśniny Ormuz natrafiły na miny morskie, co spowodowało potężne wybuchy i pożar" - cytuje komunikat gwardii AFP.

Podobny komunikat wydała niedługo później irańska armia, która także powiadomiła o płonącym tankowcu.

Bliski Wschód. Seria incydentów z udziałem tankowców

Zdaniem Gwardii Rewolucyjnej zatopiony tankowiec przenosił ponad dwa miliony baryłek ropy naftowej, a łącznie w cieśninie Ormuz doszło w niedzielę i poniedziałek do sześciu podobnych incydentów.

Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że wszystkie tankowce, które wpłynęły na miny, poruszały się po cieśninie Ormuz bez autoryzacji Iranu. Reżim ajatollahów nie podał nazw tankowców, ograniczając się do stwierdzenia, że zatopiony statek był "supertankowcem".

Axios: Na Bliski Wschód wpłynął trzeci amerykański lotniskowiec

Tymczasem według Axios na Bliski Wschód przypłynął lotniskowiec USS Roosevelt, dołączając tym samym do stacjonujących w regionie USS George H.W. Bush i USS Abraham Lincoln. Dochodzi więc do sytuacji, kiedy pierwszy raz od kwietnia, kiedy zakończono aktywną fazę wojny, Amerykanie mają na Bliskim Wschodzie trzy lotniskowce.

Cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta od 12 lipca, kiedy USA i Izrael wznowiły częściowo ataki na Iran. Teheran dopuścił ograniczony ruch tankowców z zastrzeżeniem, że armatorzy muszą wcześniej zgłaszać ajatollahom zamiar pokonania cieśniny i uzyskiwać specjalną zgodę.

Źródła: Reuters, AFP, Anadolu, Axios



