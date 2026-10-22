W skrócie Cztery statki zapaliły się w północnej części Zatoki Perskiej, a trzy inne jednostki zderzyły się z minami w pobliżu cieśniny Ormuz.

Iran skierował ostrzeżenie do amerykańskiej armii przed możliwymi konsekwencjami prowokacyjnych działań w regionie.

Iran postawił żądania wobec USA, w tym zakończenia blokady portów i zniesienia sankcji, oraz odrzucił podjęcie rozmów do czasu ich spełnienia.

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Jak przekazała agencja Reutera, według irańskiej Marynarki Wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej cztery statki uczestniczące w "nielegalnym przemycie ropy naftowej" zostały jednocześnie trafione i zapaliły się w północnej części Zatoki Perskiej.

Korpus poinformował, że jednostki zostały namierzone w środę.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trzy kolejne statki miały zderzyć się z minami

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował ponadto, że trzy kolejne statki zderzyły się z minami na zachód od Cieśniny Ormuz. Nie podano szczegółowych informacji na temat okoliczności tych zdarzeń ani stanu jednostek.

Cieśnina Ormuz to strategiczny szlak morski łączący Zatokę Perską z Zatoką Omańską. Ma kluczowe znaczenie dla światowego transportu surowców energetycznych, ponieważ przepływają przez nią tankowce przewożące ropę naftową i inne produkty naftowe. Obecnie na szlaku panują poważne komplikacje, bowiem Iran blokuje obce jednostki, a Amerykanie nie przepuszczają irańskich statków.

W swoim komunikacie irańskie siły skierowały również ostrzeżenie pod adresem armii Stanów Zjednoczonych. Zapowiedziały, że dalsze prowokacje mogą doprowadzić do szerszej reakcji wymierzonej w amerykańskie bazy wojskowe w regionie.

Pokój na warunkach Iranu? Teheran stawia ultimatum

W środę Iran oraz Stany Zjednoczone otrzymały nową propozycję porozumienia pokojowego, opracowaną przez kraje wspierające ich dyplomację - podają media.

Projekt porozumienia przekazany przez przedstawicieli Kataru i Pakistanu przewiduje m.in. dostęp Iranu do środków zamrożonych w katarskich bankach w zamian za zgodę na tajne inspekcje obiektów nuklearnych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej.

Mimo pojawienia się informacji o pozytywnym odbiorze propozycji irańskie władze ogłosiły, że rozmowy z USA nie zostaną podjęte, dopóki nie zostaną spełnione irańskie żądania.

Bliski Wschód. Żądania Iranu wobec USA

Iran domaga się od USA m.in. zakończenia blokady portów, zniesienia sankcji na eksport irańskiej ropy i wstrzymania działań zbrojnych na wszystkich frontach.

Odnosząc się do żądania Waszyngtonu, by wzbogacony uran został wywieziony z terytorium Iranu, Rezai powiedział: - Nawet znikoma ilość wzbogaconych materiałów nuklearnych nie opuści Iranu. Są one dla narodu irańskiego ważnym atutem i bogactwem narodowym.

Stany Zjednoczone utrzymują, że główną przyczyną wszczęcia wojny z Iranem był program nuklearny Teheranu. W ocenie izraelskich władz groźba stworzenia przez Iran broni atomowej była bardzo bliska i realna.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zgłosiła Iran do Rady Bezpieczeństwa ONZ, otwiera się w nowym oknie z powodu naruszenia zobowiązań nuklearnych. Według szacunków agencji irańskie zapasy wzbogaconego uranu pozwalały na stworzenie kilku ładunków jądrowych.

Źródło: Reuters



