Bliski Wschód
Sekretny ruch ZEA przeciw Iranowi. Kulisy "cichego" uderzenia

Patryk Idziak

Zjednoczone Emiraty Arabskie potajemnie zaatakowały Iran - podał "Wall Street Journal". Chodzi o uderzenie w irańską rafinerię na wyspie Lawan, do którego doszło na początku kwietnia. Według informatorów USA miały przyjąć tę wiadomość z satysfakcją.

Zdj. ilustracyjne. Platforma naftowa w Zatoce Perskiej w pobliżu wyspy Lawan

  • Według "Wall Street Journal" Zjednoczone Emiraty Arabskie przeprowadziły tajny atak na irańską rafinerię na wyspie Lawan na początku kwietnia.
  • Atak wywołał pożar i poważne zakłócenia w pracy rafinerii, a Iran odpowiedział atakami rakietowymi i dronami skierowanymi w stronę ZEA i Kuwejtu.
  • MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich odmawia komentarza, ale wskazuje na wcześniejsze deklaracje dotyczące prawa do reakcji na wrogie działania.
Jak podał "Wall Street Journal", powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, atak na rafinerię ropy naftowej nastąpił na początku kwietnia - w czasie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłaszał zawieszenie broni z Iranem.

Bliski Wschód. Media o potajemnym ataku Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Uderzenie doprowadziło do dużego pożaru i sparaliżowania znacznej części rafinerii na wiele miesięcy. Iran poinformował wówczas, że obiekt został zaatakowany przez wroga i w odpowiedzi przeprowadził serię ataków rakietowych i dronów na ZEA i Kuwejt.

Emirackie władze dotąd nie przyznały się publicznie do żadnych ataków, choć mówiły o nich irańskie media państwowe.

Według źródeł dziennika USA nie były zaniepokojone atakiem, bo zawieszenie broni jeszcze nie weszło wówczas w życie, i po cichu z zadowoleniem przyjęły udział Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych państw Zatoki Perskiej, które chcą dołączyć do walki.

Ataki Iranu na ZEA. Władze Emiratów wskazywały na prawo do obrony

ZEA były dotąd głównym celem irańskich ataków na sąsiadów w regionie Bliskiego Wschodu podczas trwającej wojny. Łącznie Iran wystrzelił w kierunku Emiratów ponad 2,8 tys. rakiet, więcej niż na Izrael.

W ubiegłym tygodniu Iran zaatakował też port w Fudżajrze, ośrodek eksportu ropy naftowej.

MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich odmówiło komentarza w sprawie ataków, ale wskazało na wcześniejsze oświadczenia, w których zapewniało o swoim prawie do reagowania - w tym militarnego - na wrogie operacje.

