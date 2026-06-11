W skrócie Litewski parlament zgodził się na skierowanie 40 żołnierzy i cywilów do misji międzynarodowej w cieśninie Ormuz.

Litewscy żołnierze mają wesprzeć działania rozminowywania, zarządzania dronami oraz operacje brytyjsko-francuskie i amerykańskie dla zabezpieczenia szlaku morskiego.

Na Litwie pojawiają się kontrowersje wokół tej misji, niektórzy politycy zgłaszają zastrzeżenia do zakresu operacji i potencjalnego ryzyka wciągnięcia w konflikt.

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Decyzja w tej sprawie, która rozszerza udział litewskich żołnierzy w misjach w regionie z pięciu do 40 osób, zapadła w czwartek w parlamencie. Za jej przyjęciem opowiedziało się 77 polityków, przeciwko było 11, a sześć osób wstrzymało się od głosu.

Robertas Kaunas, minister obrony Litwy, poinformował, że Wilno rozważa wysłanie środków, które wesprą rozminowywanie i zarządzanie systemami dronów, a także specjalistycznym sprzętem służącym m.in. do obserwacji.

Litwa wyśle żołnierzy do cieśniny Ormuz

Nasi sąsiedzi planują wesprzeć działania zarówno koalicji brytyjsko-francuskiej, jak i te podejmowane pod dowództwem Stanów Zjednoczonych, traktując operację jako swój wkład w "bezpieczeństwo morskie i stabilność energetyczną".

Kaunas podkreślił w tym kontekście znaczenie cieśniny Ormuz w kontekście kształtowania cen ropy i energii elektrycznej w całej Europie. Zablokowanie tego szlaku wodnego przez Iran po ataku USA doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen na światowych rynkach.

- Jeśli chcemy zatrzymać amerykańskich żołnierzy na Litwie, musimy zatwierdzić tę misję - argumentował z kolei lider konserwatywnej opozycji Laurynas Kascziunas, podkreślając znaczenie Amerykanów w układzie europejskiego bezpieczeństwa.

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Amerykańskie wojska nie stacjonują na stałe na litewskim terytorium, choć nasi sąsiedzi goszczą obecnie wzmocnioną grupę bojową NATO.

W ocenie Kascziunasa odmowa wzięcia udziału w operacji w Zatoce Perskiej stanowiłaby "negatywny sygnał" dla Amerykanów, szczególnie problematyczny w okresie, w którym Waszyngton dokonuje zmian w rozmieszczeniu swoich wojsk w Europie.

Kwestia udziału w operacji w Zatoce Perskiej budzi jednak na Litwie pewne kontrowersje. Przeciwnicy wysłania żołnierzy wskazują na zbyt ogólny zakres misji oraz ryzyko wciągnięcia w szerszy konflikt.

Źródło: LRT





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