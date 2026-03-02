W skrócie Czechy wysyłają cztery samoloty po obywateli na Bliskim Wschodzie, z możliwością powrotu około 750 osób.

Loty ewakuacyjne są utrudnione przez zamkniętą przestrzeń powietrzną, a czeski MSZ apeluje o ostrożność.

Rząd Polski nie planuje obecnie ewakuacji obywateli z Bliskiego Wschodu, uruchomił jednak infolinię dla Polaków.

Jak poinformował w niedzielę wieczorem czeski premier, trzy samoloty Boeing 737 Max polecą do Maskatu, a jeden do miejscowości Salala. Według danych systemu Drozd, odpowiednika polskiego systemu Odyseusz, swój pobyt w krajach Bliskiego Wschodu zarejestrowało łącznie 6650 Czechów.

"Bezpieczeństwo obywateli Republiki Czeskiej jest naszym priorytetem" - napisał szef rządu.

Andrej Babisz dodał, że Praga jest gotowa wysłać samoloty między innymi po Czechów przebywających w Izraelu, ale z uwagi na zamkniętą przestrzeń powietrzną muszą oni sami przekroczyć granicę z Egiptem.

Czechy. Ewakuacja obywateli z krajów Bliskiego Wschodu

Z tego samego powodu niemożliwa jest obecnie ewakuacja lotnicza przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, w których zarejestrowało się około 3,5 tys. obywateli Czech.

"Stale monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z partnerami, ambasadorami tych krajów oraz liniami lotniczymi" - przekazał Babisz.

Czeski resort spraw zagranicznych zaapelował do rodaków o zachowanie szczególnej ostrożności. - Prosimy naszych obywateli w regionie Bliskiego Wschodu, aby ściśle przestrzegali zaleceń lokalnych służb bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji lepiej jest pozostać na miejscu - zaapelował rzecznik MSZ.

Jak przekazano w komunikacie, w niedzielę operatorzy linii alarmowej MSZ przeprowadzili około 700 rozmów poświęconych sytuacji na Bliskim Wschodzie. Z powodu przeciążenia linii, około 90 osób nie mogło skontaktować się z dyspozytornią.

"Stale zwiększamy liczbę przeszkolonych operatorów i stopniowo kontaktujemy się ze wszystkimi, którzy nie mogli się z nami połączyć" - napisano.

W poniedziałek rano zbierze się Rada Bezpieczeństwa Państwa, na której omówiona będzie aktualna sytuacja na Bliskim Wschodzie i jej potencjalny wpływ na bezpieczeństwo czeskich obywateli.

Wielka Brytania wysyła wsparcie na Bliski Wschód

Wsparcie dla swoich obywateli na Bliskim Wschodzie wysyła również Wielka Brytania. Minister spraw wewnętrznych Yvette Cooper poinformowała w rozmowie ze Sky News, że brytyjski rząd robi wszystko, by sprowadzić obywateli do kraju "tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe". Według niej w regionie przebywa obecnie około 300 tys. Brytyjczyków.

- Mówimy ludziom, że najważniejsze w tej chwili jest stosowanie się do zaleceń lokalnych służb, które w większości miejsc są obecne w pobliżu schronów. Wysyłamy do regionu również nasze zespoły szybkiego reagowania, by współpracowały z biurami podróży i lokalnymi rządami, tak aby mieć pewność, że nasi obywatele otrzymują wsparcie - powiedziała.

Zapytana o ewakuację Brytyjczyków z Bliskiego Wschodu przekazała, że rząd "rozważa każdą możliwą opcję", jednak ma nadzieję, że "przestrzeń powietrzna zostanie otwarta i ludzie będą mogli normalnie przylecieć do kraju".

Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ nie wyśle samolotów

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w niedzielę, że resort z uwagą śledzi rozwój wydarzeń w Iranie i pozostałych państwach regionu. Resort uruchomił również dodatkową infolinię dla Polaków przebywających na tym obszarze.

Ministerstwo nie zdecyduje się jednak na ewakuację polskich obywateli z krajów Bliskiego Wschodu. - W momencie, kiedy skończą się działania wojenne, kiedy przestaną latać pociski, drony, kiedy będzie to bezpieczne, nasi obywatele wrócą do Polski - przekazał Wewiór.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Siły Zbrojne RP są gotowe do pomocy w razie znaczącego pogorszenia sytuacji Polaków na Bliskim Wschodzie.

- Jeżeli taka będzie konieczność, potrzeba, to taka deklaracja i takie przygotowanie ze strony Sił Powietrznych, całej armii jest. Takie meldunki odebrałem od dowódców - poinformował wicepremier.

