W skrócie Samoloty polskich Sił Powietrznych rozpoczęły działania mające wesprzeć ewakuację obywateli polskich z Bliskiego Wschodu.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie umożliwiające zaangażowanie do 150 żołnierzy w działania ewakuacyjne od 5 do 31 marca 2026 roku.

Działania są realizowane w koordynacji z państwowymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz w związku z atakiem USA i Izraela na Iran i odwetowymi działaniami Teheranu.

"Rozpoczynają się działania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód. Samoloty Sił Powietrznych wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu" - poinformowało na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ (DORSZ).

Jak podkreślono, wojsko jest gotowe nieść pomoc swoim obywatelom "zawsze tam, gdzie jest potrzebna".

Polska wysyła wojskowe samoloty do ewakuacji na Bliskim Wschodzie

W środę minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki informował, że samoloty wojskowe wylecą w czwartek rano do Omanu.

"Wojsko Polskie jest gotowe do ewakuacji naszych rodaków z Bliskiego Wschodu. Jutro rano dwa samoloty specjalne Boeing-737 z wojskową załogą rozpoczną misję ewakuacyjną. Do ewakuacji MSZ zgłosił w pierwszej kolejności ponad 100 osób, które potrzebują wsparcia medycznego" - napisał w środę na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Premier Donald Tusk poinformował o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków. Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zgodnie z postanowieniem kontyngent uzyskał możliwość realizacji zadań do 31 marca 2026 r. - poinformowało DORSZ.

Polscy żołnierze w akcji na Bliskim Wschodzie

"Może zostać zaangażowanych do 150 żołnierzy i pracowników w działania związane z ewakuacją obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego, z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych" - dodano w komunikacie.

Działania realizowane są we współpracy z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli Polski, w tym Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, kancelarią premiera, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Obrony Narodowej. Koordynacją zajmuje się Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Bliski Wschód. Atak USA i Izraela na Iran, trwa wymiana ognia

Atak USA i Izraela na Iran nastąpił w sobotę, 28 lutego. Zginął najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei oraz inni wysocy rangą przedstawiciele władz.

Teheran prowadzi działania odwetowe, atakując siły amerykańskie i izraelskie w krajach Bliskiego Wschodu.

