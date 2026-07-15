W skrócie Tupolew Tu-214PU z Rosji przebywał krótko w Teheranie przed amerykańskimi atakami na Iran, opuszczając kraj przed ich rozpoczęciem.

Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na cele wojskowe w Iranie po ataku irańskich pocisków na tankowce handlowe.

Tu-214PU jest zaawansowanym technicznie samolotem dowodzenia, ale nie wiadomo, kto był na pokładzie ani jaki był cel jego lotu.

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O pojawianiu się rosyjskiego samolotu Tu-214PU nad Iranem informuje ukraińska agencja UNIAN. Maszyna o numerze rejestracyjnym RA-64531 wylądowała w Teheranie 13 lipca o godz. 6.35 czasu polskiego.

Postój rosyjskiej maszyny w stolicy Iranu był krótki. O godzinie 18.08 samolot wystartował z międzynarodowego lotniska im. Chomeiniego i skierował się na wschód, lądując w Pekinie 14 lipca o godz. 1.25.

Kilka godzin po starcie TupolewaStany Zjednoczone rozpoczęły operację powietrzną na cele w Iranie. Według oficjalnego oświadczenia Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) naloty rozpoczęły się 13 lipca około godziny 22.45 czasu polskiego i trwały ponad pięć godzin.

Amerykańskie ataki na Iran. USA odpowiedziały na działania w cieśninie Ormuz

Według doniesień siły amerykańskie zaatakowały cele wojskowe w całym Iranie, aby ograniczyć możliwości atakowania przez Teheran statków handlowych.

Powodem wznowienia działań wojennych były ostatnie incydenty w cieśninie Ormuz. Resort obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformował, że irańskie pociski manewrujące uderzyły w dwa tankowce na wodach terytorialnych Omanu.

W wyniku ataku zginął jeden członek załogi, a ośmiu innych zostało rannych. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej potwierdził uszkodzenie tankowców, tłumacząc to rzekomym zignorowaniem ostrzeżeń.

Rosyjski "samolot zagłady" nad Iranem. Opuścił Teheran przed atakiem USA

Rosyjski Tu-214PU, który pojawił się nad Teheranem, jest nazywany "samolotem zagłady". Został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu łączności rządowej w sytuacjach kryzysowych. Maszyna pełni rolę latającego centrum dowodzenia i jest naszpikowana specjalistycznym sprzętem.

Tu-214PU został zbudowany w Kazańskich Zakładach Lotniczych, a swój pierwszy lot odbył 28 grudnia 2018 r. Na pokładzie znajdują się systemy przekaźnikowe, specjalne urządzenia szyfrujące i anteny łączności satelitarnej, co pozwala na dowodzenie siłami z dowolnego miejsca na świecie.

Nie jest jasne, kto znajdował się na pokładzie samolotu, ani jaka była jego misja w stolicy Iranu i cel wizyty w Chinach.





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