W skrócie Wysoki rangą irański poseł Ebrahim Rezaei zapowiedział dotkliwy odwet Iranu za izraelski atak na Bejrut podczas zawieszenia broni.

Izraelskie wojsko przeprowadziło atak na południowe przedmieścia Bejrutu, tłumacząc działania jako odpowiedź na ostrzał terytorium Izraela przez Hezbollah.

Kilka dni wcześniej prezydent USA Trump naciskał na Izrael, by ograniczył operacje wojskowe w Libanie i zaakceptował plan zawieszenia broni z władzami libańskimi.

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Izrael zaatakował w niedzielę obrzeża Bejrutu po raz pierwszy od czasu ogłoszenia w ubiegłym tygodniu amerykańskiego planu zawieszenia broni uwzględniającego Liban.

Do uderzenia doszło więc mimo wcześniejszych prób łagodzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także pomimo deklaracji Teheranu, że Liban stanowi nieodłączny element negocjacji pokojowych. Jeszcze tego samego dnia Iran zapowiedział odwet wymierzony w Izrael.

Iran zaatakował Izrael. Wojsko zidentyfikowało rakiety, USA w gotowości

Kilka godzin po groźbach irańskiego odwetu Izrael poinformował o atakach na swoje terytorium. Według izraelskiego wojska do tej pory przechwycono wszystkie wystrzelone pociski, choć zauważono kolejną nadlatującą salwę rakiet. Prezydent USA Donald Trump przekazał telewizji Fox News, że amerykańskie wojsko w regionie zostało postawione w stan gotowości.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że atak jest "ostrzeżeniem" przed tym, co obejmie wszystkie cele USA i Izraela w regionie, jeśli agresja wobec Libanu się powtórzy.

Dowództwo Frontu Wewnętrznego Izraela poinformowało, że w poniedziałek szkoły zostaną zamknięte ze względów bezpieczeństwa.

"Po ocenie sytuacji Dowództwo Frontu Wewnętrznego zdecydowało o zmianie instrukcji i objęciu całego kraju ograniczonym poziomem aktywności. Nie wolno prowadzić żadnych działań edukacyjnych" - przekazano.

Wcześniej centralne dowództwo wojskowe Iranu uznało atak na Liban za "przekroczenie czerwonych linii".

- Armia izraelska musi zaprzestać ataków na południowy Liban i przedmieścia, a jeśli rozszerzy ataki na ten region lub odpowie na działania Iranu, poniesie jeszcze bardziej druzgocące i godne pożałowania ciosy - powiedział gen. Ali Abollahi.

Atak na Liban. Izrael uderzył w cele w pobliżu Bejrutu

Premier Izraela Binjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac tłumaczyli, że niedzielny izraelski atak na Liban został wymierzony w kwaterę główną Hezbollahu w południowych przedmieściach Bejrutu. Podkreślili, że to odwet za ostrzelanie izraelskiego terytorium przez terrorystów.

Wpływowy irański polityk, rzecznik parlamentarnej komisji ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego, Ebrahim Rezaei zapowiedział "zdecydowaną i bolesną odpowiedź" Iranu.

"Spójrzcie dziś wieczorem na niebo nad okupowanym terytorium" - napisał Rezaei w mediach społecznościowych. Mianem okupowanego terytorium irańscy politycy nazywają ziemie kontrolowane przez Izrael.

Napięcia mimo prób porozumienia. Liban pod presją Izraela

Negocjacje w celu zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie od dłuższego czasu nie przynoszą istotnych rezultatów.

Trump wielokrotnie groził wznowieniem ataków na Iran, jeśli Teheran nie zgodzi się na warunki umowy pokojowej. W ostatnim wywiadzie dla NBC News prezydent USA powtórzył, że "albo porozumienie, albo ich rozwalę".

W ostatnich tygodniach Trump naciskał na Izrael, aby ograniczył działania wojskowe w Libanie i stworzył warunki do dogadania się z rządem w Teheranie. Podczas rozmowy telefonicznej miał również ostro skrytykować Netanjahu. Po tej rozmowie Izrael zrezygnował z planów nalotu na Bejrut i zaakceptował plan zawieszenia broni z libańskimi władzami.

Źródło: Reuters





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