Są zdjęcia satelitarne po ataku USA w Iranie. Pokazali skalę zniszczeń

Co najmniej sześć kraterów po bombach pokazują zdjęcia satelitarne z Fordo. To efekt ataku USA na infrastrukturę nuklearną Iranu. Amerykanie wzięli na cel trzy obiekty, a ośrodek naziemny w Natanz uległ całkowitemu zniszczeniu. Głos w sprawie zabrał szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. - Nie dysponowaliśmy dowodami na to, że Iran miał plany dotyczące broni jądrowej - podkreślił Rafael Grossi.