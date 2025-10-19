W skrócie Departament Stanu USA ostrzega o wiarygodnych doniesieniach dotyczących możliwego złamania zawieszenia broni przez Hamas w Strefie Gazy.

Władze amerykańskie podkreślają groźbę ataku na palestyńskich cywilów i apelują o wypełnienie zobowiązań przez Hamas.

Rozejm w Strefie Gazy został podpisany przez prezydentów USA, Egiptu i Turcji.

Komunikat Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych opublikowano w mediach społecznościowych. Powołano się w nim na "wiarygodne doniesienia" dotyczące możliwego złamania zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Strefa Gazy. Hamas naruszy zawieszenie broni? USA mówią o "wiarygodnych doniesieniach"

"Stany Zjednoczone poinformowały kraje poręczające porozumienie pokojowe w Strefie Gazy o wiarygodnych doniesieniach wskazujących na zbliżające się naruszenie zawieszenia broni przez Hamas wobec mieszkańców Strefy Gazy" - powiadomiono.

W komunikacie dodano, że "planowany atak na palestyńskich cywilów stanowiłby bezpośrednie i poważne naruszenie porozumienia o zawieszeniu broni oraz podważyłby znaczący postęp osiągnięty dzięki wysiłkom mediacyjnym".

"Gwaranci żądają od Hamasu wypełnienia zobowiązań wynikających z warunków zawieszenia broni" - zaznaczył Departament Stanu USA.

Ponadto w opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że jeśli Hamas przystąpi do tego ataku, "zostaną podjęte środki w celu ochrony ludności Gazy i zachowania integralności zawieszenia broni".

Bliski Wschód. Hamas i Izrael zgodziły się na porozumienie pokojowe w Strefie Gazy

"Stany Zjednoczone i inni gwaranci pozostają zdecydowani w swoim zaangażowaniu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej, utrzymania spokoju w regionie oraz wspierania pokoju i dobrobytu dla ludności Gazy i całego regionu" - dodał Departament Stanu Stanów Zjednoczonych.

Porozumienie w sprawie rozejmu w Strefie Gazy zostało zawarte w poniedziałek. Dokument podpisali prezydent USA Donald Trump, prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi oraz prezydent Turcji Recept Tayyip Erdogan.

Wcześniej, podczas przemówienia w Knesecie Trump mówił: - Zaczynamy erę zgody, harmonii pomiędzy Izraelem i wieloma innymi narodami, które stworzą nowy Bliski Wschód.

Przypomnijmy, że kolejna odsłona konfliktu rozpoczęła się 7 października 2023 roku od ataku Hamasu na południowy Izrael. Zabito w nim blisko 1200 osób, a 251 zostało porwanych. W odpowiedzi Siły Obronne Izraela regularnie przeprowadzały zmasowane uderzenia na Strefę Gazy, gdzie w ciągu dwóch lat życie straciło ponad 68 tys. Palestyńczyków.

