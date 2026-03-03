Bliski Wschód
Bliski Wschód

Ryzykowna decyzja Iranu. Może na lata wywrócić układ sił w całym regionie

Kontruderzenie Iranu na amerykańskie bazy wojskowe w kilku krajach Bliskiego Wschodu może geopolitycznie mocno wstrząsnąć całym regionem. Teheran jeszcze nigdy nie był tak osamotniony w konfrontacji z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi jak obecnie. O tym, jak aktualnie wygląda układ sił w regionie, piszemy poniżej.

Binjamin Netanjahu, Donald Trump i Mesud Pezeszkian. Sojusze na Bliskim Wschodzie
Eskalacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem może wywrócić do góry nogami siatkę sojuszy na Bliskim WschodzieGrafika: Lidia Ławecka; zdjęcia: 123RF, Angela Weiss/AFP, Andrew Caballero-Reynolds/AFP, Jim Watson/AFP, Atta Kenare/AFP123RF/PICSEL

Pytany o to, jak długo potrwa wojna z Iranem, Donald Trump stwierdził, że w nie powinna przekroczyć czterech tygodni, a być może uda się zakończyć ją wcześniej. Zależeć to będzie od kilku czynników, spośród których kluczowe są możliwe antyrządowe powstanie w Iranie (miałoby na celu obalenie reżimu ajatollahów), zapasy dronów, rakiet i pocisków balistycznych irańskiej armii oraz polityczna presja amerykańskich sojuszników w regionie.

Ta ostatnia może znacząco wzrosnąć wskutek ataków odwetowych Iranu, który zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapowiedziami dokonał i nadal dokonuje uderzeń na amerykańskie bazy i obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie. To naraża natomiast wiele państw regionu na niebezpieczeństwo i bardzo utrudnia im utrzymanie neutralnego statusu w trwającej wojnie.

    Jak aktualnie wygląda układ sił? Kto wspiera amerykańsko-izraelski sojusz, kto stoi po stronie irańskiego reżimu ajatollahów, a kto jest bądź usiłuje być neutralny? O tym poniżej.

    Arabia Saudyjska (status: neutralny)

    Dla Saudyjczyków strategicznym priorytetem jest realizacja ich długoterminowego projektu Wizja 2030, który - w telegraficznym skrócie - zakłada gruntowne przemodelowanie gospodarki w kierunku turystyki, finansów, nowych technologii, jednocześnie zmniejszając uzależnienie od handlu ropą naftową. Co oczywiste, realizacja tak ambitnego projektu będzie niemożliwa, a przynajmniej bardzo utrudniona, w realiach regionalnej wojny, zwłaszcza w przypadku długotrwałego konfliktu.

    Dlatego też Arabia Saudyjska zajmuje stanowisko "aktywnej neutralności". Nie opowiada się po żadnej ze stron, a jednocześnie wykorzystuje swoje kanały dyplomatyczne do dialogu zarówno z Waszyngtonem, jak i Teheranem. Jeśli nadarzy się okazja, Saudyjczycy zapewne chętnie wcieliliby się w rolę mediatora, podobnie jak to miało miejsce w przypadku negocjacji pokojowych UkrainyRosją.

    Jednocześnie Rijad odmówił Stanom Zjednoczonym wykorzystania znajdujących się na swoim terytorium amerykańskich baz wojskowych do przeprowadzenia uderzeń na Iran. Głównym powodem była obawa przed odwetem, który mógłby być wymierzony zwłaszcza w saudyjskie instalacje naftowe.

    Mężczyzna w tradycyjnym arabskim stroju siedzi na fotelu na tle sali widowiskowej, wokół niego widoczne są butelki wody oraz inni uczestnicy wydarzenia.
    Następca tronu Arabii Saudyjskiej książę Mohammed bin SalmanWin McNamee/Getty ImagesAFP

    Saudyjczycy z Iranem rywalizują o miano regionalnego mocarstwa numer jeden. Dążą też do eliminacji wspieranych przez Iran ekstremistycznych grup takich jak Hamas, Hezbollah czy Huti.

    Kluczowym punktem sporym w relacjach z Izraelem jest sprawa Palestyny, Saudyjczycy są orędownikiem utworzenia państwa palestyńskiego, czemu kategorycznie sprzeciwia się Tel Awiw.

    Jeśli chodzi o relacje z Amerykanami, to Arabia Saudyjska liczy na formalne gwarancje bezpieczeństwa i podpisanie traktatu obronnego na wzór Japonii czy Korei Południowej, ale Waszyngton na razie nie wyraził na to zgody.

    Bahrajn (status: pro USA/Izrael)

    Bahrajn możemy zaliczyć do obozu amerykańsko-izraelskiego, zwłaszcza po uderzeniu sił irańskich na stolicę kraju Manamę (m.in. na międzynarodowe lotnisko czy kilka hoteli). To w tym państwie stacjonuje amerykańska V Flota, która odpowiada za bezpieczeństwo morskie w Zatoce Perskiej, na Morzu Czerwonym i na Morzu Arabskim.

    W 2020 roku Bahrajn jako jedno z zaledwie czterech krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej - obok Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Sudanu i Maroka - formalnie uznał istnienie państwa izraelskiego w ramach tzw. Porozumień Abrahamowych. Dodatkowo punktem spornym w relacjach z Iranem są zarzuty o podburzanie przez Teheran szyickiej większości w Bahrajnie, którym rządzi sunnicka monarchia.

    Egipt (status: pro USA/Izrael)

    Kluczowy sojusznik Stanów Zjednoczonych w regionie. Waszyngton często traktuje Kair jako głównego pośrednika, czy nawet mediatora, w przypadku regionalnych kryzysów. To jednocześnie pierwszy kraj arabski, który formalnie (w 1979 roku, wskutek wcześniejszy rozmów w Camp David) uznał istnienie państwa izraelskiego i nawiązał z nim relacje dyplomatyczne.

    Egipt przyjmuje rolę mediatora w kontekście kryzysu politycznego i humanitarnego w Strefie Gazy, apelując o ograniczenie jego eskalacji. Z drugiej strony, jest zaciekłym przeciwnikiem Hamasu, co stanowi wspólny mianownik z Izraelem.

      W kontekście Iranu Egipt w ostatnich latach stawia na normalizację relacji i przywrócenie stosunków na najwyższym szczeblu. Mimo tego Kair potępił ataki odwetowe Iranu na państwa regionu, w których znajdują się amerykańskie bazy wojskowe (co ciekawe, wcześniej Egipt nie potępił amerykańsko-izraelskiego uderzenia na Iran).

      Mimo bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Egipt nie chce upadki Iranu, ponieważ uważa to państwo za ważny czynnik stabilizujący sytuację geopolityczną w regionie.

      Irak (status: neutralny)

      Nowa odsłona amerykańsko-izraelsko-irańskiego konfliktu stawia Irak w niezwykle niewygodnym położeniu. Prawdopodobnie najtrudniejszym ze wszystkich państw regionu.

      Z jednej strony, na terytorium Iraku znajdują się bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych, a sam Irak w kwestiach bezpieczeństwa i gospodarki jest mocno uzależniony od Amerykanów. Z drugiej strony, ogromne wpływy w całym kraju mają wspierane przez Iran szyickie milicje. Teheran ma też duże wpływy w irackich strukturach bezpieczeństwa. Iran to również główne źródło surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny) dla irackiej gospodarki.

      Mężczyzna w ciemnym garniturze i czerwonym krawacie stoi w bogato zdobionym wnętrzu z białymi i złotymi elementami dekoracyjnymi, na tle ściany z ozdobnymi świecznikami.
      Prezydent USA Donald TrumpANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

      Iracki rząd jest zatem między młotem a kowadłem, a strategicznym celem jest zachowanie suwerenności i uniknięcie sytuacji, gdy to Irak stanie się polem bitwy między siłami amerykańsko-izraelskimi i irańskimi.

      Jemen (status: pro Iran)

      Jemen de facto jest podzielony na dwie strefy wpływów. Na północy rządzą bojówki Hutich, które są jednym z głównych sojuszników irańskiego reżimu w regionie i odpowiadają za szereg operacji m.in. przeciwko Izraelowi.

      Władzę na południu sprawuje uznawany międzynarodowo rząd, który utrzymuje bliskie relacje z Arabią Saudyjską. W porównaniu do Hutich jego realne wpływy i siła oddziaływania są jednak bardzo niewielkie.

      Jordania (pro USA/Izrael)

      W 2021 roku Jordania podpisania porozumienie o współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi. Na terenie kraju znajdują się amerykańskie bazy wojskowe, a sama Jordania jest aktualnie kluczowym elementem regionalnej struktury bezpieczeństwa zarówno dla Amerykanów, jak i Izraelczyków. Z Waszyngtonem Jordanię wiąże też daleko idąca zależność finansowa i gospodarcza, kraj jest jednym z największych odbiorców amerykańskiej pomocy międzynarodowej.

      Jeśli chodzi o Izrael, jordańskie społeczeństwo (w dużej mierze pochodzenia palestyńskiego) jest mu bardzo niechętne, ale tamtejsza monarchia utrzymuje strategiczne relacje z rządem w Tel Awiwie. Irański reżim ajatollahów jest natomiast w Ammanie postrzegany jako strategiczne zagrożenie dla przetrwania jordańskiej monarchii.

      Katar (status: neutralny, w stronę USA/Izraela)

      Katar to prawdopodobnie najbardziej unikalny przypadek w całym regionie. Polityka katarskich władz zakłada bycie pośrednikiem dla wszystkich i skupianiu się na interesach gospodarczych. Praktyka pokazuje, że Katarczykom wychodzi to bardzo skutecznie.

        Z jednej strony, na terytorium Kataru znajduje się amerykańska baza Al-Udeid, największa w całym regionie. To wysunięta kwatera dowództwa CENTCOM odpowiedzialnego za operacje wojskowe na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej i Południowej. Sami Amerykanie nadali natomiast Katarowi prestiżowy status głównego sojusznika spoza NATO, co przekłada się na priorytetowy dostęp do amerykańskiej broni i szkoleń.

        Z drugiej strony, interesy gospodarcze w obszarze wydobycia i handlu gazem ziemnym zmuszają Katarczyków do utrzymywania bliskich relacji z władzami w Teheranie. W katarskiej Dausze znajduje się też polityczne biuro Hamasu.

        Z trzeciej strony, Katar to bardzo ostry krytyk polityki Izraela wobec Strefy Gazy i państwo odpowiedzialne za kreowanie propalestyńskiej narracji w całym świecie arabskim. Przez lata, za zgodą Izraela i Stanów Zjednoczonych, Katar dostarczał pomoc humanitarną i finansową w Strefie Gazy, co zapewniało mu rozległe wpływy polityczne.

        Kuwejt (status: neutralny, w stronę USA/Izrael)

        Podobnie jak większość państw Zatoki Perskiej Kuwejt lawiruje między powiązanymi ze Stanami Zjednoczonymi interesami bezpieczeństwa a własnymi interesami gospodarczymi.

        Benjamin Netanjahu
        Benjamin Netanjahu, premier IzraelaEMMANUEL DUNANDAFP

        W Kuwejcie znajduje się kilka amerykańskich baz, które są głównymi hubami logistycznymi i przerzutowymi dla amerykańskich operacji lądowych w regionie. Podobnie jak Katar również Kuwejt posiada prestiżowy status głównego amerykańskiego sojusznika spoza NATO. W ramach ataków odwetowych Iran uderzył m.in. na amerykańską bazę lotniczą Ali Al Salem oraz amerykańską ambasadę w Kuwejcie.

        W relacjach z Izraelem Kuwejt odrzuca możliwość jakiejkolwiek normalizacji aż do momentu powstania niepodległego państwa palestyńskiego. Nie utrzymuje też żadnych, oficjalnych ani nieoficjalnych, relacji z Tel Awiwem. Kuwejt jest też jednym z najgłośniejszych krytyków izraelskich działań w Strefie Gazy.

        Relacje Kuwejtu z Iranem skupiały się na pragmatyzmie i unikaniu napięć. Sytuacja zmieniła się, gdy Kuwejt stał się obiektem ataków odwetowych Iranu po agresji amerykańsko-izraelskiej, co jeszcze mocniej wepchnęło go w strefę amerykańskich wpływów i gwarancji bezpieczeństwa.

        Liban (status: pro Iran)

        Liban jest w podobnym położeniu co Jemen. Oficjalne władze państwowe wolałyby zachować neutralność i unikać eskalacji, jednak faktyczną władzę w kraju sprawuje sprzymierzony z Iranem i należący do tzw. Osi Oporu Hezbollah. Ugrupowanie jest uznawane za organizację terrorystyczną przez wiele państw Zachodu i pozostaje w stanie wojny z rządem Izraela, co przekłada się na częste operacje militarne izraelskich sił zbrojnych na terytorium Libanu.

          Oman (status: neutralny)

          Jeden z najstarszych sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie, w razie potrzeby udostępniający swoje bazy i porty amerykańskim siłom zbrojnym. Jednocześnie jeden z głównych mediatorów w regionie, niemal zawsze unikający angażowania się po jakiejkolwiek ze stron sporu. To właśnie Oman pośredniczył w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które brutalnie przerwała amerykańsko-izraelska ofensywa na Iran.

          W odróżnieniu od większości państw regionu, omańskie władze skrytykowały agresję wobec Iranu, a jednocześnie nadal utrzymują bardzo dobre relacje z Teheranem. Mimo tego omański port Duqm stał się obiektem ataku odwetowego ze strony irańskiej armii. Na razie nie wiadomo, jak wpłynie to na dalsze relacje między państwami. Jeśli chodzi o Izrael, Oman nie dąży do normalizacji stosunków dwustronnych i jest częstym krytykiem agresywnej polityki Izraela w regionie.

          Syria (status: neutralny)

          Jeszcze do niedawna Syria była jednym z fundamentów tzw. Osi Oporu. Wszystko zmieniło się wraz z upadkiem reżimu Baszara al-Asada na przełomie 2024 i 2025 roku.

          Nowe władze, głównie sunnickie, ograniczają wpływy zarówno Iranu, jak i Hezbollahu w kraju. Wypadnięcie Syrii z "Osi Oporu" to olbrzymia geostrategiczna porażka Iranu. Obecnie Syria zachowuje neutralny status, nie skłaniając się ani w stronę Iranu, ani Stanów Zjednoczonych i Izraela. Gwarantem stabilności nowych władz są przede wszystkim Turcja i Katar.

          Turcja (status: neutralna, w stronę USA/Izraela)

          Obok Arabii Saudyjskiej oraz Iranu jedno z trzech państw walczących o status regionalnego mocarstwa numer jeden. Turecki rząd tradycyjnie już realizuje własne interesy narodowe i krótkoterminowe taktyczne cele, nie wpisując się jednoznacznie w żaden sojusz.

          Starszy mężczyzna w garniturze i krawacie, siedzący przy stole konferencyjnym, słuchający przez słuchawkę, przed nim butelki wody i filiżanka, w tle inni uczestnicy spotkania.
          Prezydent Turcji Recep Tayyip ErdoganTUR PRESIDENCYAFP

          Chociaż Turcja jest jednym z najważniejszych i najsilniejszych członków NATO oraz jednym z najbliższych partnerów Stanów Zjednoczonych w kwestiach bezpieczeństwa, to relacje z Amerykanami mocno ucierpiały wskutek wykluczenia Ankary z programu zakupu nowoczesnych myśliwców F-35.

          W relacjach z Izraelem największym punktem zapalnym jest kwestia palestyńska. Turcja ustawia się w roli obrońcy tamtejszej ludności, ostro krytykując działania rządu Binjamina Netanjahu. W 2024 roku Ankara ogłosiła całkowite zawieszenie wymiany handlowej z Tel Awiwem do czasu normalizacji sytuacji w Strefie Gazy. 

          Jeśli chodzi o Iran, oba państwa rywalizują o wpływy w Iraku i Syrii, jednak współpracują w celu osłabienia niepodległościowych dążeń Kurdów. Ponadto Turcja importuje duże ilości gazu ziemnego z Iranu.

          Zjednoczone Emiraty Arabskie (status: pro USA/Izrael)

          Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) uznały istnienie państwa Izrael i utrzymują relacje dyplomatyczne z Tel Awiwem. Jednocześnie mocno krytykują rząd Binjamina Netanjahu za politykę wobec Strefy Gazy. Na terytorium ZEA znajduje się amerykańska baza lotnicza Al Dhafra, odgrywająca kluczową rolę dla regionalnych operacji rozpoznawczych i tankowania w powietrzu.

          Głównymi celami polityki ZEA jest zabezpieczenie swoich interesów ekonomicznych, zwłaszcza handlu ropą naftową, a także maksymalne ograniczenie wpływów organizacji terrorystycznych (m.in. Hamas czy Bractwo Muzułmańskie) w regionie Bliskiego Wschodu.

          Relacje ZEA z Iranem były w ostatnich latach na etapie odwilży, jednak uległy dramatycznemu załamaniu wskutek dronowych i rakietowych ataków odwetowych irańskich sił zbrojnych na obiekty znajdujące się na terytorium ZEA. W odpowiedzi Abu Zabi zamknęło swoją ambasadę w Teheranie i wycofało cały swój personel dyplomatyczny, a oba państwa znajdują się obecnie na etapie otwartej konfrontacji.

          Łukasz Rogojsz

