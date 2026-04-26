W skrócie Hezbollah ogłosił, że jego ataki to odpowiedź na naruszenia zawieszenia broni przez Izrael i nie zamierza ich wstrzymać, dopóki Izrael będzie łamał rozejm.

Izraelska armia wydała nowe nakazy ewakuacji dla mieszkańców południowego Libanu, wzajemnie oskarżając Hezbollah o naruszanie zawieszenia broni.

Od początku obecnej fazy konfliktu w izraelskich atakach zginęło ponad 2500 osób, a sytuacja na granicy pozostaje napięta mimo formalnego rozejmu.

Libański Hezbollah oświadczył, że jego ataki na wojska izraelskie w południowym Libanie i na północy Izraela są "uzasadnioną odpowiedzią" na naruszenia zawieszenia broni - podaje Reuters.

Wspierana przez Iran organizacja oznajmiła, że nie zamierza czekać na "nieudaną dyplomację" ani polegać na władzach Libanu, które - według organizacji - nie zdołały ochronić kraju.

Hezbollah zadeklarował także, iż nie wstrzyma działań, dopóki Izrael będzie łamał ustalenia rozejmu.

Walki na linii Izrael - Liban. Ewakuacje i wzajemne oskarżenia

Jak podaje Reuters, w niedzielę izraelska armia wydała nowe nakazy ewakuacji dla mieszkańców siedmiu miejscowości w południowym Libanie, także tych położonych poza wcześniejszą "strefą buforową".

Rzecznik sił zbrojnych Izraela przekazał, że Hezbollah narusza zawieszenie broni, a Izrael podejmie dalsze działania militarne. Mieszkańcom zalecono przemieszczanie się na północ i zachód.

Miasta objęte ostrzeżeniami znajdują się na północ od rzeki Litani, na obszarze, gdzie izraelskie wojska nadal prowadzą operacje mimo obowiązującego formalnie rozejmu.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu podkreślił, że priorytetem jego rządu pozostaje bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. - Działamy energicznie, zgodnie z zasadami uzgodnionymi ze Stanami Zjednoczonymi i Libanem - oświadczył.

Izraelska armia poinformowała jednocześnie o przechwyceniu trzech dronów zmierzających w kierunku terytorium państwa. Wcześniej Hezbollah deklarował, że przeprowadził ataki na izraelskie oddziały oraz służby ratunkowe.

Bliski Wschód. Kruchy rozejm i rosnąca liczba ofiar

Zawieszenie broni, wynegocjowane przy mediacji Stanów Zjednoczonych i obowiązujące od połowy kwietnia, znacząco ograniczyło skalę walk, jednak nie doprowadziło do ich zakończenia. Obie strony regularnie oskarżają się o łamanie rozejmu.

Według libańskiego Ministerstwa Zdrowia od początku obecnej fazy konfliktu, która wybuchła 2 marca, w izraelskich atakach zginęło już ponad 2500 osób.

Izraelskie lotnictwo zaatakowało co najmniej cztery miejscowości w południowym Libanie. Armia informowała o zniszczeniu infrastruktury militarnej oraz eliminacji kilkunastu bojowników.

Źródła: AFP, Reuters

"Wyborcy mają dość gry o tron". Spór PiS - Konfederacja w "Śniadaniu Rymanowskiego" Polsat News Polsat News