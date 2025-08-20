Bliski Wschód
Bliski Wschód

Ruszyła ofensywa na miasto Gaza. Nowy komunikat izraelskiej armii

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Ruszyła izraelska ofensywa wojskowa, mająca na celu zajęcie Gazy - przekazał rzecznik Sił Obronnych Izraela gen. Efi Defrin. Dodał, że żołnierze kontrolują już obrzeża miasta. Premier Izraela nakazał skrócić termin przejęcia kontroli nad bastionami Hamasu, aby pokonać palestyńską organizację.

Strefa Gazy. Izrael rozpoczął ofensywę (zdj. ilustracyjne)
Strefa Gazy. Izrael rozpoczął ofensywę (zdj. ilustracyjne)BASHAR TALEBAFP

Gen. Efi Defrin ogłosił w środę, że wojsko rozpoczęło pierwszą fazę zaplanowanego ataku na miasto Gaza - główny ośrodek miejski Strefy Gazy.

- Żołnierze kontrolują już obrzeża miasta - powiedział Defrin dziennikarzom.

Biuro premiera Binjamina Netanjahu wydało komunikat oznajmujący, że premier Izraela nakazał skrócić termin przejęcia kontroli nad bastionami Hamasu i pokonania tej organizacji bojowej.

Gaza. Izrael rozpoczął ofensywę

Minister obrony Israel Kac zatwierdził w nocy z wtorku na środę plan operacji zajęcia Gazy. Według doniesień medialnych prowadzona w kilku fazach kampania ma potrwać kilka miesięcy i rozpocząć się od przesiedlenia ok. 1 mln zamieszkujących Gazę cywilów.

Od kilku dni informowano już o wzmożonych walkach na przedmieściach Gazy.

    Ruszyła ofensywa Izraela. Zapadła decyzja o zajęciu Gazy

    Władze Izraela zapowiedziały 8 sierpnia zajęcie miasta Gaza. Nowa ofensywa oznacza intensyfikację prowadzonej przez Izrael od blisko dwóch lat wojny z terrorystycznym Hamasem.

    W krótkim komunikacie kancelarii premiera Benjamina Netanjahu przekazano wówczas, że "siły zbrojne przygotują się do przejęcia kontroli nad miastem Gazą, zapewniając jednocześnie pomoc humanitarną dla cywilów poza strefą walk".

    Decyzja spotkała się z krytyką wewnątrz Izraela i na świecie. Pojawiły się obawy, że nowa kampania pogorszy tragiczną sytuację palestyńskich cywilów i zagrozi izraelskim zakładnikom.

      Wojna na Bliskim Wschodzie. Sytuacja w Strefie Gazy

      Obecnie izraelska armia kontroluje ok. 75 proc. Strefy Gazy. To tereny, które są bezpośrednio zajęte przez żołnierzy lub objęte nakazami ewakuacji. Na pozostałym obszarze przebywa ok. 2,1 mln zepchniętych tam Palestyńczyków. 

      Tereny niezajęte jeszcze przez Izrael obejmują głównie trzy regiony: miasto Gazę na północy, okolice centralnie położonego miasta Deir al-Balah i tzw. strefę humanitarną na południu w pobliżu miejscowości Al-Mawasi.

      Według armii oprócz cywilów na tych obszarach wciąż działają bojownicy Hamasu i innych organizacji terrorystycznych, którzy ukrywają tam ok. 20 pozostających przy życiu izraelskich zakładników.

      Samo miasto Gaza, jak większość palestyńskiego terytorium, jest w dużej mierze zniszczone i chociaż do tej pory nie nie było tam na stałe izraelskich żołnierzy, to było ono wielokrotnie celem nalotów i ataków sił lądowych.

