Ruch w cieśninie Ormuz. Statki zaczynają wypływać, Iran zapowiada
Donald Trump przekazał, że statki przewożące ropę zaczęły przepływać przez cieśninę Ormuz. Według prezydenta USA jednostki korzystają z południowej trasy żeglugowej, którą określił jako "całkowicie bezpieczną". Jednocześnie Teheran zapowiedział, że jednostki przepływające przez strategiczny szlak będą musiały płacić za usługi morskie.
W skrócie
- Według Donalda Trumpa statki transportujące ropę korzystają z całkowicie bezpiecznej, południowej trasy przez cieśninę Ormuz.
- Rzecznik irańskiego MSZ przekazał, że Iran wprowadzi opłaty za usługi morskie dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz, a porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi obejmuje także uwolnienie irańskich aktywów i reparacje za szkody.
- Iran planuje dążyć do uzyskania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ zatwierdzającej porozumienie w ciągu 60 dni od jego podpisania, mając na uwadze także kwestię programu nuklearnego oraz sytuację w Libanie.
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"Statki zaczynają wypływać, wiele z nich załadowanych ropą, z cieśniny Ormuz. Poruszają się południową 'autostradą', która jest całkowicie bezpieczna, zabezpieczona i nienaruszona. Istnieją też inne trasy żeglugowe!!!" - napisał w poniedziałek prezydent USA Donald Trump na portalu Truth Social.
Wpis amerykańskiego przywódcy pojawił się po tym, jak Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili w niedzielę, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump przekazał również, że nakazał "natychmiastowe" otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie blokady irańskich portów.
Trump ogłasza otwarcie cieśniny Ormuz. Iran zapowiada opłaty
Do sytuacji w cieśninie Ormuz odniósł się w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghai. Oświadczył, że Iran będzie pobierać opłaty za usługi morskie od statków przepływających przez cieśninę.
- Zawsze twierdziliśmy, że nie dążymy do pobierania opłat tranzytowych, lecz że będą naliczane opłaty za usługi nawigacyjne, ochronę środowiska, ubezpieczenie statków i inne niezbędne usługi - powiedział Baghai.
Rzecznik podkreślił, że nowe opłaty mają dotyczyć usług morskich, a nie samego przepłynięcia przez cieśninę Ormuz.
AFP wskazuje też słowa wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który wyrażał nadzieję, że Teheran nie będzie pobierał opłat od statków za przepływanie przez cieśninę.
Baghai poinformował także, że jednym z kluczowych elementów porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi ma być uwolnienie irańskich aktywów zamrożonych za granicą oraz reparacje za szkody wojenne.
- Uwolnienie irańskich aktywów i reparacje za szkody to dwa kluczowe punkty - przekazał rzecznik irańskiego MSZ. Jak dodał, "strona amerykańska zobowiązała się do podjęcia działań w obu tych obszarach".
Teheran chce rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ
Iran zapowiada również starania o ratyfikację ostatecznego porozumienia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Według Teheranu ma ono obejmować także zapisy dotyczące irańskiego programu nuklearnego.
- Oczekujemy, że ostateczne porozumienie zostanie poparte rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 60 dni po jego podpisaniu - przekazał Baghai.
Rzecznik irańskiego MSZ odniósł się także do sytuacji w regionie. Podkreślił, że Liban jest integralną częścią porozumienia i wezwał do zakończenia walk oraz poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej tego kraju.
Baghai dodał, że Waszyngton ma być zobowiązany do dopilnowania, aby Izrael zakończył działania w Libanie.
Mimo deklarowanych postępów w rozmowach i ogłoszenia przełomu Teheran nadal podkreśla głęboką nieufność wobec Stanów Zjednoczonych.
Źródła: Reuters, AFP