W skrócie Według Donalda Trumpa statki transportujące ropę korzystają z całkowicie bezpiecznej, południowej trasy przez cieśninę Ormuz.

Rzecznik irańskiego MSZ przekazał, że Iran wprowadzi opłaty za usługi morskie dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz, a porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi obejmuje także uwolnienie irańskich aktywów i reparacje za szkody.

Iran planuje dążyć do uzyskania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ zatwierdzającej porozumienie w ciągu 60 dni od jego podpisania, mając na uwadze także kwestię programu nuklearnego oraz sytuację w Libanie.

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"Statki zaczynają wypływać, wiele z nich załadowanych ropą, z cieśniny Ormuz. Poruszają się południową 'autostradą', która jest całkowicie bezpieczna, zabezpieczona i nienaruszona. Istnieją też inne trasy żeglugowe!!!" - napisał w poniedziałek prezydent USA Donald Trump na portalu Truth Social.

Wpis amerykańskiego przywódcy pojawił się po tym, jak Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili w niedzielę, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump przekazał również, że nakazał "natychmiastowe" otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie blokady irańskich portów.

Trump ogłasza otwarcie cieśniny Ormuz. Iran zapowiada opłaty

Do sytuacji w cieśninie Ormuz odniósł się w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghai. Oświadczył, że Iran będzie pobierać opłaty za usługi morskie od statków przepływających przez cieśninę.

- Zawsze twierdziliśmy, że nie dążymy do pobierania opłat tranzytowych, lecz że będą naliczane opłaty za usługi nawigacyjne, ochronę środowiska, ubezpieczenie statków i inne niezbędne usługi - powiedział Baghai.

Rzecznik podkreślił, że nowe opłaty mają dotyczyć usług morskich, a nie samego przepłynięcia przez cieśninę Ormuz.

AFP wskazuje też słowa wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który wyrażał nadzieję, że Teheran nie będzie pobierał opłat od statków za przepływanie przez cieśninę.

Ruch w cieśninie Ormuz vesselfinder.com materiał zewnętrzny

Baghai poinformował także, że jednym z kluczowych elementów porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi ma być uwolnienie irańskich aktywów zamrożonych za granicą oraz reparacje za szkody wojenne.

- Uwolnienie irańskich aktywów i reparacje za szkody to dwa kluczowe punkty - przekazał rzecznik irańskiego MSZ. Jak dodał, "strona amerykańska zobowiązała się do podjęcia działań w obu tych obszarach".

Teheran chce rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ

Iran zapowiada również starania o ratyfikację ostatecznego porozumienia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Według Teheranu ma ono obejmować także zapisy dotyczące irańskiego programu nuklearnego.

- Oczekujemy, że ostateczne porozumienie zostanie poparte rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 60 dni po jego podpisaniu - przekazał Baghai.

Rzecznik irańskiego MSZ odniósł się także do sytuacji w regionie. Podkreślił, że Liban jest integralną częścią porozumienia i wezwał do zakończenia walk oraz poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej tego kraju.

Baghai dodał, że Waszyngton ma być zobowiązany do dopilnowania, aby Izrael zakończył działania w Libanie.

Mimo deklarowanych postępów w rozmowach i ogłoszenia przełomu Teheran nadal podkreśla głęboką nieufność wobec Stanów Zjednoczonych.

Źródła: Reuters, AFP





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