W skrócie W poniedziałek przez cieśninę Ormuz przepłynęły trzy statki, z czego dwa objęte są zachodnimi sankcjami.

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły Stanów Zjednoczonych ostrzelały irański statek, który próbował przełamać blokadę.

W sobotę Iran ogłosił powrót do 'ścisłego zarządzania' cieśniną Ormuz w odpowiedzi na działania USA.

W poniedziałek do południa cieśninę Ormuz pokonały trzy statki - wynika z analizy danych satelitarnych przeprowadzonej przez firmę analityczną SynMax oraz danych śledzenia z platformy Kpler, na które powołuje się Reuters.

Dwa z nich są objęte zachodnimi sankcjami - powiązany z Rosją tankowiec Nero znajduje się na liście sankcyjnej Wielkiej Brytanii, a do przewożącego gaz LPG Axona I znajdują zastosowanie restrykcje nałożone przez USA.

Jednocześnie, jak donosi portal Iran Wire, kontrolowana przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej marynarka wojenna Iranu utworzyła nowy szlak wodny w cieśninie Ormuz nazywany "korytarzem Larak" lub "ścieżką władzy".

Nowo powstała trasa biegnie między dwiema wyspami - Ormuz i Larak. Możliwość jej przepłynięcia ma być uzależniona od zgody irańskich władz.

Informacje o jednostkach, które przepłynęły kluczowym szlakiem wodnym, pojawiły się w momencie coraz silniejszego napięcia na linii USA - Iran. W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu siły Stanów Zjednoczonych ostrzelały irański statek, który próbował przełamać blokadę.

"Irańska załoga odmówiła słuchania, więc nasz okręt marynarki zatrzymał ich w miejscu, wysadzając dziurę w maszynowni" - napisał po zdarzeniu Donald Trump na platformie Truth Social.

W odpowiedzi irańskie najwyższe dowództwo połączone oskarżyło Amerykanów o naruszenie zawieszenia broni poprzez ostrzał statku, który - jak przekazano - był w drodze z Chin do Iranu.

"Ostrzegamy, że sił zbrojne (…) wkrótce zareagują i odwiną się za to piractwo zbrojne ze strony wojsk USA" - cytuje słowa rzecznika agencja Reutera, powołując się na irańskie media.

W sobotę z kolei władze Iranu ogłosiły powrót do "ścisłego zarządzania" cieśniną Ormuz. Decyzja była reakcją na działania USA, które, pomimo przyjęcia dwutygodniowego zawieszenia broni, nie wstrzymały blokady irańskich portów.

Władze w Teheranie twierdzą, że poprzez utrzymanie blokady USA "naruszyły" swoje zobowiązania. Reżim zarzucił Amerykanom także, że "kontynuują akty piractwa" pod pretekstem blokady.

"W rezultacie kontrola nad cieśniną Ormuz wróciła do poprzedniego stanu, a ten strategiczny szlak wodny jest ściśle zarządzany i kontrolowany przez Siły Zbrojne Iranu" - wskazał rzecznik kwatery Khatam al-Anbiya w oświadczeniu cytowanym przez irańską agencję Tasnim.

Źródła: Reuters, Iranwire

