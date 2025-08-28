W skrócie Cindy McCain, szefowa Światowego Programu Żywnościowego ONZ, odwiedziła oblężoną Gazę i ostrzegła przed katastrofą humanitarną.

Wzywa do natychmiastowego wznowienia działalności punktów dystrybucji żywności, podkreślając dramatyczną sytuację głodujących dzieci.

ONZ apeluje o zawieszenie broni i pomoc humanitarną, podczas gdy Izrael odrzuca zarzuty o blokowanie pomocy.

Cindy McCain - żona nieżyjącego już legendarnego amerykańskiego polityka Johna McCaina - odwiedziła Chan Junus i Deir al-Balah w Palestynie. W klinice żywieniowej rozmawiała z matkami, które każdego dnia walczą o to, by zdobyć jedzenie dla swoich dzieci.

- Spotkałam głodujące dzieci, leczone z powodu poważnego niedożywienia i widziałam zdjęcia z czasów, gdy były zdrowe. Dziś są nie do poznania - tłumaczyła.

"Rozpacz rośnie". Szefowa WFP odwiedziła Strefę Gazy

- Gaza jest na skraju załamania. Rozpacz rośnie i widziałam to na własne oczy - przekonywała szefowa WFP podczas swojego wystąpienia.

Apelowała o jak najszybsze wznowienie działalności punktów dostarczających jedzenie głodującym w Strefie Gazy. - Musimy pilnie odbudować naszą rozległą i zaufaną sieć 200 punktów dystrybucji żywności w całej Strefie Gazy, kuchnie społeczne i piekarnie - wskazała McCain.

Jak stwierdziła, istnieje pilna potrzeba stworzenia warunków umożliwiających dotarcie do najbardziej poszkodowanych. Stawką jest ludzkie życie.

Klęska głodu w Strefie Gazy. Agencja ONZ apeluje o zawieszenie broni

- Dość tego! - grzmiała Cindy McCain niecały tydzień po tym jak ONZ obwiniła Izrael o "systematyczne blokowanie" dostaw pomocy humanitarnej, które skutkuje głodem w Strefie Gazy.

Przewodnicząca Światowego Programu Żywnościowego spotkała się z premierem Binjaminem Netanjahu, rozmawiała również z premierem Palestyny Mohammadem Mustafą.

Zapewniła, że jej myśli towarzyszą zarówno matkom głodujących w Strefie Gazy dzieci jak i tym, które oczekują na powrót swoich pociech porwanych przez Hamas. - Potrzebujemy zawieszenia broni - wskazała.

Wyniszczająca wojna na Bliskim Wschodzie. Izrael nie uznaje raportu ONZ

Ubiegłotygodniowy raport dotyczący głodu w Strefie Gazy sporządzony przez ONZ został uznany przez Izrael za "sfabrykowany". Siły Obronne Izraela pomimo rosnącej presji międzynarodowej przygotowują się do okupacji Gazy.

Eskalacja konfliktu, który poskutkował krytyczną sytuacją humanitarną na terytorium Palestyny rozpoczęła się od ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. W wyniku działań organizacji zginęło 1219 osób, przede wszystkim cywilów.

Izrael odpowiedział trwającą do dziś akcją odwetową, która - do tej pory - przyniosła śmierć 62 895 Palestyńczykom. Powyższe dane zostały uznane przez ONZ za wiarygodne.

Źródło: AFP

