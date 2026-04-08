Rozmowy pokojowe z Iranem. Nowy komunikat Białego Domu

"Iran dał do zrozumienia, że przekaże wzbogacony uran" - przekazał Biały Dom. Dodano, że na czele delegacji stanie wiceprezydent USA J.D. Vance. Polityk ten odgrywał kluczową rolę od początku konfliktu 28 lutego.

Wcześniej w środę pakistański premier Shehbaz Sharif przekazał, że delegacje USA i Iranu przybędą do jego kraju negocjować już w piątek.

Pod znakiem zapytania pozostaje stanowisko Iranu. Po atakach Izraela na Liban Teheran rozważa ponowne zamknięcie cieśniny Ormuz. Rzeczniczka prezydenta USA Karoline Leavitt przekazała jednak, że w środę "odnotowano wzrost natężenia ruchu w cieśninie".

Jak dodała, prezydent USA Donald Trump pociągnie Iran do odpowiedzialności w razie jej ponownego zamknięcia.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Trump poinformował o zawieszeniu broni

W nocy z wtorku na środę polskiego czasu prezydent USA Donald Trump poinformował na Truth Social o osiągnięciu porozumienia w sprawie zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie.

USA, Izrael i Iran zobowiązały się do 14-dniowego wstrzymania działań wojennych i podjęcia rozmów pokojowych. Pierwsza tura rozpocznie się w piątek w Islamabadzie.

"Zgodziłem się zawiesić bombardowanie i ataki na Iran na okres dwóch tygodni. Będzie to dwustronne zawieszenie broni! Powodem jest to, że osiągnęliśmy już, a nawet przekroczyliśmy, wszystkie cele militarne i jesteśmy już bardzo blisko zawarcia ostatecznego porozumienia dotyczącego długoterminowego pokoju z Iranem i pokoju na Bliskim Wschodzie" - przekazał Trump.

