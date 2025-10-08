Rozmowy Izrael - Hamas. Możliwy przełom? Ważny krok w stronę porozumienia
Negocjatorzy ze strony Hamasu i Izraela wymienili się listami zakładników i więźniów, którzy zostaną uwolnieni, jeżeli uda się osiągnąć ostateczne porozumienie. Od poniedziałku w Egipcie toczą się rozmowy dotyczące 20-punktowego planu pokojowego dla Strefy Gazy przygotowanego przez Donalda Trumpa.
W skrócie
Wysoki rangą przedstawiciel Hamasu, Taher Al-Nunou, poinformował, że negocjatorom udało się ustalić listy nazwisk osób, które zostaną uwolnione po uzgodnieniu ostatecznego kształtu porozumienia pokojowego.
Według ustaleń strony izraelskiej w rękach Hamasu wciąż przebywa 48 zakładników, z czego żyje prawdopodobnie tylko 20. Mają zostać uwolnieni w zamian za zwolnienie kilkuset palestyńskich więźniów i zatrzymanych przebywających w izraelskiej niewoli.
Al-Nunou dodał również, że jest nastawiony optymistycznie, co do wyniku toczących się rozmów.
Strefa Gazy. Hamas i Izrael negocjują w Egipcie
W poniedziałek w egipskim Szarm el-Szejk rozpoczęły się negocjacje dotyczące zawieszenia broni, oparte na 20-punktowym planie zaproponowanym przez Donalda Trumpa. W rozmowach pośredniczą przedstawiciele USA, Egiptu i Kataru.
Propozycja prezydenta USA została wcześniej w pełni zaakceptowana przez premiera Izraela Binjamina Netanjahu. Hamas przyjął plan jedynie częściowo.
Jednym z najistotniejszych punktów zawartych w propozycji jest zobowiązanie Hamasu do uwolnienia wszystkich izraelskich zakładników. Organizacja zgodziła się na ten warunek.