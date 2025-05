" Plan obejmuje wysłanie pomocy do Strefy Gazy , gdy tylko Hamas podpisze porozumienie o zawieszeniu broni" - dodaje Reuters.

Dodał też, że "umowa jest sprzeczna z wcześniejszymi dyskusjami między negocjatorami Hamasu a Witkoffem". Zdaniem urzędnika nie zawiera ona gwarancji, że tymczasowy rozejm doprowadzi do trwałego zawieszenia broni, ani powrotu do protokołu humanitarnego, który zezwala na wjazd ciężarówek z pomocą do Strefy Gazy.