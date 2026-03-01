W skrócie Ppłk rezerwy Maciej Korowaj przeanalizował atak USA i Izraela na Iran, podkreślając szybkie obnażenie słabości irańskiej obrony powietrznej.

Ekspert zwrócił uwagę na wykorzystanie przez Iran rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej, których luki są dobrze znane Zachodowi.

Według analizy kampania lotnicza USA i Izraela miała na celu ograniczenie zdolności rakietowych Iranu, a jej efektem była czasowa utrata koordynacji przez irańskie siły.

Ppłk. rez. Maciej Korowaj przeanalizował przebieg pierwszych godzin ataku USA i Izraela na Iran.

Były wojskowy uważa, że Iran do tej pory żył w przekonaniu, że jego rosyjski "parasol" obrony przeciwlotniczej gwarantuje mu bezpieczeństwo. "W kilka godzin ten mit został brutalnie zweryfikowany" - czytamy we wpisie.

Na poziomie planowania nalot USA i Izrael to nie "nalot jednorazowy", a pełnoprawna kampania powietrzna - uważa ekspert. Jej celem miało być zbicie szczytu irańskich zdolności rakietowych i obrony powietrznej na zachodzie kraju.

Atak na Iran. Były oficer wywiadu o celach USA i Izraela

Ppłk Korowaj podkreśla, że na długo przed rozpoczęciem ataku sytuacja militarna Iranu była bacznie obserwowana.

Wymienia źródła informacji, m.in.: "Z orbity: precyzyjne śledzenie zmian w infrastrukturze, nowych nasypów ziemnych, świeżych wylotów z tuneli, ruchu wokół podejrzanych kompleksów. Z eteru: podpisy radarów, rytm pracy stacji, zmiany konfiguracji po poprzednich incydentach".

Informacje czerpane są także z aktualnych działań wojsk rosyjskich. Korowaj podkreśla, ze Iran zbudował znaczną część swojej obrony przeciwlotniczej i systemu dowodzenia wokół rosyjskiej architektury sprzętowo‑programowej.

Ta sama rodzina systemów bierze teraz udział w inwazji na Ukrainę, zatem jej sposób działania czy luki są dobrze znane.

"W praktyce znaczy to tyle: profile emisji, algorytmy pracy, typowe 'odruchy' rosyjskich radarów, ich ślepe plamy - to wszystko jest dziś opisane w bibliotekach zachodnich środków WRE i pocisków przeciwradarowych" - czytamy w analizie.

W efekcie obecne w Iranie systemy nie miały szans na modernizacje. "Te wymagają rosyjskiego serwisu, rosyjskich pakietów software'u i rosyjskich priorytetów - a Moskwa ma własną wojnę, własne braki i własną listę 'ważniejszych potrzeb'" - pisze Korowaj.

Ekspert wymienia konkretne systemy obrony przeciwlotniczej: "Przez lata budowano wrażenie, że wejście S‑300/Bavar‑373 i innych rosyjsko‑inspirowanych systemów 'zamyka niebo' nad Iranem".

O S-300 wspominano niedawno w kontekście ataku USA na Wenezuelę, która kupiła je w 2009 roku od Rosji. Dziennikarze "New York Times", opierając się na analizie zdjęć satelitarnych, a także na rozmowach z urzędnikami Pentagonu wskazują, że Wenezuela nie była w stanie utrzymać i obsługiwać systemów S-300 i Buk-M2. Przed laty prezydent kraju Hugo Chávez zarzekał się, że broń będzie "środkiem odstraszającym" potencjalną amerykańską agresję.

Iran. "Zlepek różnych generacji"

"Główne uderzenie na Iran zaczęło się od precyzyjnego, niemal chirurgicznego demontażu zmysłów i nerwów obrony powietrzne" - zaobserwował Korowaj. Specjalnie szkoleni piloci mieli za zadanie ogłuszyć radary, odciąć lub przynajmniej zagłuszyć łączność.

Następnie rozpoczęto uderzenie w wyrzutnie rakietowe i ich zaplecze, tj. magazyny pocisków i paliw, wyloty z podziemnych tuneli, drogi dojazdowe do startowych pozycji, punkty dowodzenia i łączności jednostek rakietowych, krytyczne elementy infrastruktury.

Ppłk Nadav Shoshani, rzecznik prasowy Sił Obronnych Izraela opublikował na platformie X nagranie ilustrujące fazy operacji: "atakowanie systemów obrony powietrznej i wyrzutni rakietowych w zachodnim Iranie, a następnie przygotowywanie drogi do Teheranu i uzyskanie przewagi powietrznej nad stolicą".

Według ppłk Korowaja irański system nie nadążał. "Czasowa utrata zdolności do zmasowanego, skoordynowanego użycia rakiet z zachodniego kierunku, przerwanie łańcuchów dowodzenia i logistyki w kilku ważnych węzłach, konieczność 'inwentaryzacji strat' zanim da się cokolwiek planować na większą skalę sprawiają, że przez pewien czas jego zdolność do użycia ich jako zwartego systemu jest istotnie obniżona".

"Irańska obrona przeciwlotnicza jest zlepkiem różnych generacji, różnych szkół i różnych dostawców. Integracja tego w spójny, sieciocentryczny organizm to lata pracy - i najwyraźniej tego czasu Teheranowi zabrakło" - czytamy w analizie.

Korowaj zauważa, że amerykańsko-izraelskie siły nie zniszczyły całej obrony przeciwlotniczej zachodniego Iranu. "To jest nierealne przy jednym nalocie, nawet tej skali. Część sił przetrwała, część jest w innych rejonach, część jest w głębi kraju".

Bliski Wschód. Analiza działań w Iranie

Według ppłk Korowaja analiza działań w Iranie przynosi ważny wniosek. Podkreśla, że "rozproszenie, redundancja, mobilność i własne warstwy obrony powietrznej są ważniejsze niż sama metka producenta na wyrzutni czy radarze".

"Każde państwo, które buduje sobie komfort psychiczny na bazie cudzej technologii i politycznych deklaracji, powinno obejrzeć tę operację klatka po klatce. Bo to, co dziś wydarzyło się nad Iranem, jutro może być matrycą dla zupełnie innego teatru działań" - podsumowuje.

W sobotę rano Izrael oraz USA rozpoczęły zmasowane ataki na Iran. Za cel obrali m.in. jednostki wojskowe, wyrzutnie rakiet i elementy infrastruktury obrony powietrznej.

Iran w odwecie zaatakował amerykańskie bazy w sąsiednich krajach, a także posłał rakiety na Izrael.

Amerykanie i Izraelczycy uderzenie przypuścili także z myślą o wyeliminowaniu najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Alego Chamaneiego. O jego śmierci początkowo informował premier Izraela Binjamin Netanjahu, potem także prezydent USA Donald Trump.

