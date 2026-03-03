Ekspert opublikował nagranie wideo przedstawiające szczątki Shaheda, który rozbił się w trakcie ataku na brytyjską bazę wojskową Akrotiri na Cyprze. W sprzęcie wyraźnie widoczna jest antena rosyjskiej produkcji.

Odwetowe ataki Iranu. Współpraca militarna z Moskwą

Jak podkreśla Beskrestnow znalezisko dowodzi kilku istotnym faktom. Mowa między innymi o bliskiej współpracy Rosji i Iranu w zakresie produkcji dronów. Teheran udostępnia własne rozwiązania, jednocześnie kupując także rosyjską technologię, która pozwala na ulepszenie bezzałogowców.

Jednocześnie doradca ministra obrony Ukrainy zwrócił uwagę na prostotę elementów, które wykorzystywane są w irańskich dronach.

W maszynach produkowanych w Rosji wykorzystuje się 8-elementowe anteny, w Iranie zaś 4-elementowe. Zdaniem Beskrestnowa dowodzi do, że systemy walki elektronicznej używane na Bliskim Wschodzie nie są tak rozwinięte jak te w Ukrainie.

Atak na brytyjską bazę lotniczą na Cyprze

Jak informują największe światowe agencje, celem ataku irańskich bezzałogowców była baza lotnicza Królewskich Sił Powietrznych (RAF) Akrotiri na Cyprze.

Dziennik "Daily Mail" zauważył, że do incydentu doszło niedługo po tym, jak brytyjski premier Keir Starmer zezwolił Stanom Zjednoczonym na przeprowadzanie z tej bazy uderzeń "obronnych" na irańskie obiekty rakietowe.

Według informacji "Cyprus Mail", bazę zaatakował co najmniej jeden irański dron. Niepotwierdzone dane wskazują, że mógł to być model Shahed-136. Brytyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło fakt uderzenia, co skutkowało wprowadzeniem nadzwyczajnych środków ostrożności na terenie obiektu.

